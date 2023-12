Mehrere Pkw-Aufbrüche in Grünwald

In der Nacht von Sonntag, 10.12.2023, gegen 17:00 Uhr auf Montag, 11.12.2023, gegen 08:00 Uhr, wurden in Grünwald mehrere Pkw aufgebrochen.

Zunächst meldete sich die 47-jährige Halterin eines Pkw VW. Sie hatte ihr Fahrzeug am Abend in der Josef-Kogler-Straße unbeschädigt abgestellt. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war und ihre Handtasche mitsamt Inhalt entwendet wurde.

Fast zeitgleich meldete sich eine ebenfalls 47-Jährige, die ihren Pkw Porsche in der Sudetenstraße abgestellt hatte. Auch bei diesem Fahrzeug war eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel aus dem Innenraum entwendet worden.

Kurz darauf wurde zudem bekannt, dass auch ein Pkw Porsche eines 56-Jährigen in der Otto-Heilmann-Straße und ein Pkw Audi einer 29-Jährigen in der Willi-Stamer-Straße angegangen worden war. Aus dem Audi wurden zwei Taschen entwendet, in dem zweiten Porsche befanden sich keine Wertgegenstände.

Der Sachschaden an den vier Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro, die entwendeten Gegenstände hatten einen Wert von insgesamt mehreren hundert Euro.

An allen Fahrzeugen wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im oben genannten Zeitraum im Bereich Sudetenstraße, Otto-Heilmann-Straße, Willi-Stamer-Straße und Josef-Kogler-Straße (Grünwald) verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit den Pkw-Aufbrüchen in Verbindung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel.: 089/2910-0, der Polizei Grünwald, Tel. 089/641 44-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.