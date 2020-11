Mehrere Pkw-Diebstähle im Stadtgebiet München

In den letzten Wochen kam es in der Stadt und im Landkreis München zu fünf Pkw-

Diebstählen, vorwiegend der Marke BMW.

Bei diesen Taten entstand bereits ein Schaden in Höhe von ca. 500.000 Euro.

In allen Fällen waren die Fahrzeuge mit der sog. Keyless-Go Technik ausgestattet. Die

Fahrzeugnutzer parkten ihre Pkw über Nacht in der Nähe ihrer Wohnanwesen und

mussten in den Morgenstunden den Diebstahl der Fahrzeuge feststellen.

So wurde am Donnerstag, 05.11.2020, zwischen 01:30 Uhr und 03:10 Uhr, ein BWM in

Trudering entwendet, der dort auf öffentlichem Verkehrsgrund geparkt war. Der

Fahrzeugwert auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Zwischen Dienstag, 24.11.2020, 17:00 Uhr und Mittwoch, 25.11.2020, 09:15 Uhr, wurde

ein BMW in Allach entwendet, der auch vor einem Wohnanwesen geparkt war. Dabei

entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren mit Keyless-Go

Technik ausgerüstet.

Die Täter fangen das Funksignal des Schlüssels, welches auch sendet wenn sich der

Schlüssel nicht in Reichweite des Fahrzeuges befindet, ab. Mit diesem Signal können die

Täter dann das Fahrzeug entwenden ohne im Besitz des Schlüssels zu sein.

Zur Unterbindung dieser Diebstahlmöglichkeiten rät die Kriminalpolizei:

Parken Sie Ihr Fahrzeug mit einer Keyless-Go Technik nach Möglichkeit in einer Garage

oder deutlich abgesetzt zu ihrer Wohnanschrift.

Legen Sie Ihre Fahrzeugschlüssel nicht in die Nähe von Fenstern und Türen ab oder

deponieren Sie diese in einer Metalldose. Diese kann das Signal abschirmen.