Mehrere Raubdelikte während zwei Konzertveranstaltungen in Freimann

Am Montag, 14.10.2024 und am Dienstag, 15.10.2024, zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr, kam es während der Konzerte in einer Veranstaltungshalle zu mehreren Raubdelikten. Hierbei wurden getragene Halsketten von Konzertbesuchern gewaltsam entwendet. Im Anschluss verschwanden der oder die Täter in der Menschenmenge.

Nach aktuellem Stand sind bislang sechs Taten (zwei am Montag und vier am Dienstag) bekannt. Bei den Geschädigten handelte es sich um männliche Besucher der Konzerte im Alter zwischen 17 und 23 Jahren aus dem süddeutschen und österreichischen Raum. Die Geschädigten erlitten hierbei teilweise oberflächliche Verletzungen im Halsbereich.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lilienthalallee, insbesondere in der Zenith-Halle (Freimann) während der Konzerte Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder selbst Geschädigte sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.