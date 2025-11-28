Mehrere Verletzte bei Zimmerbrand in Neuperlach Nord

Mehrere, teils schwer verletzte Personen hat es bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach Nord in der Nacht auf Freitag gegeben.

Am späten Donnerstagabend gingen mehrere Anrufe über einen Brand in einer Wohnung im 3. Obergeschoss ein. Die Anruferinnen und Anrufer schilderten, dass bereits das Treppenhaus verraucht sei, zudem mehrere Personen an Fenstern oder Balkonen stünden und auch, dass sich vermutlich noch Menschen in der Brandwohnung befänden.

Aufgrund dieser Informationen wurde durch die Leitstelle noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte weitere Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle disponiert. Ebenso wurde der auf Anfahrt befindliche Einsatzleiter über diesen Sachstand informiert.

Vor Ort teilten sich die Kräfte sofort in Menschenrettung und Brandbekämpfung auf. Drei Personen wurden aus dem verrauchten Treppenhaus und drei weitere mittels einer Drehleiter gerettet. Noch während die Rettungsmaßnahmen liefen, begaben sich weitere Einsatzkräfte unter Atemschutz und mit einem C-Rohr zum Löschen in die Brandwohnung. Die schnelle Entrauchung des Treppenhauses wurde ebenfalls direkt umgesetzt, um den Fluchtweg für Bewohnerinnen und Bewohner wieder passierbar zu machen.

Durch das Rettungsdienstpersonal und die anwesenden Notarztteams wurden insgesamt sechs Personen medizinisch versorgt. Vier mussten in Münchner Kliniken transportiert werden, eine junge Frau war schwer verletzt und wurde einer Intensivbehandlung zugeführt. Zwei weitere Personen konnten vor Ort behandelt werden. Insgesamt wurden während der Löschmaßnahmen zwölf Personen in einem Großraumrettungswagen betreut.

Nach der Akutphase wurden aufgrund der starken Verrauchung alle Wohnungen in den Stockwerken drei bis fünf kontrolliert, einige mussten gewaltsam geöffnet werden. Im Anschluss an die Kontrolle konnten aber alle Bewohnerinnen und Bewohner nach zweieinhalb Stunden wieder zurück in ihre Räumlichkeiten.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die betroffene Brandwohnung ist unbewohnbar.