Meister München bestreitet DEL-Eröffnungsspiel gegen Düsseldorf

Titelverteidiger Red Bull München eröffnet die anstehende 30. Spielzeit am 14. September im heimischen Olympia-Eisstadion. Zum Auftakt empfangen die Red Bulls um 19:30 Uhr den achtmaligen deutschen Meister Düsseldorfer EG. Das gab die PENNY DEL am Montag bei der Vorstellung des Spielplans für die Saison 2023/24 offiziell bekannt.

Am zweiten Spieltag steht für das Team von Trainer Toni Söderholm die Auswärtsbegegnung bei den Adler Mannheim auf dem Programm. Das Duell der beiden DEL-Schwergewichte steigt am 17. September um 19:00 Uhr. Die Neuauflage des Endspiels der vergangenen Spielzeit zwischen München und Ingolstadt gibt es erstmals am 8. Oktober um 16:30 Uhr. Die letzte Hauptrunden-Partie bestreitet der EHC Red Bull München dann am 8. März in eigener Halle gegen die Augsburger Panther. Alle DEL-Duelle am letzten und vorletzten Spieltag beginnen wie gewohnt zeitgleich.

„Wir freuen uns natürlich sehr, die Saison in Deutschlands höchster Eishockeyklasse zum wiederholten Male eröffnen zu dürfen. Mit der DEG haben wir gleich zu Beginn in eigener Halle einen äußerst reizvollen Gegner. Darüber hinaus ist es immer aufregend, endlich den kompletten Spielplan in Händen zu halten. Jetzt können wir Schritt für Schritt tiefer in die Planungen einsteigen“, erklärt Münchens Trainer Toni Söderholm.

Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Spielzeiten starten dieses Mal wieder 14 Clubs in das Rennen um die deutsche Meisterschaft. Das bedeutet: 52 Hauptrunden-Partien für jede Mannschaft, insgesamt werden also 364 Hauptrunden-Begegnungen ausgetragen. Zwischen dem 6. und 15. November wird der Spielbetrieb der PENNY DEL für den Deutschland Cup (8. bis 12. November) unterbrochen. Die entscheidende Phase beginnt am 10. März 2024 mit der 1. Playoff-Runde (Modus Best-of-Three). Ab dem Viertelfinale wird im Modus Best-of-Seven um den Titel gekämpft. Spätestens am 30. April 2024 steht der neue Meister fest.

Der Ticket-Vorverkauf für alle DEL-Heimspiele der Red Bulls bis zur Deutschland-Cup-Pause startet am 25. Juli. Dauerkarten können bereits seit März dieses Jahres erworben werden. Mit dem Saisonticket haben die Münchner Fans die Möglichkeit ab 359 Euro alle 26 Hauptrunden-Heimspiele der Red Bulls live zu verfolgen. Wie gewohnt sind alle DEL-Partien live bei MagentaSport zu sehen, zudem zeigt ServusTV auch Begegnungen im Free-TV.



