Meldung über Person mit Messer – Seniorin löst Polizeieinsatz aus

Mittwochabend (25. Oktober) kam es am Bahnhof Holzkirchen aufgrund einer mutmaßlichen Bedrohungssituation zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war die Meldung über eine Person mit Messer.

Gegen 19:45 Uhr lief eine 82-jährige Deutsche am Bahnsteig des Holzkirchner Bahnhofes spärlich bekleidet und orientierungslos umher. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn fiel die Dame auf. Er gab ihr eine Decke und wollte sie aufgrund ihres Zustandes zur Bundespolizei am Ostbahnhof mitnehmen. Als er in ihrer Hand ein Messer erblickte, alarmierte er die Polizei. Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten mehrere Streifen von Bundes- und Landespolizei an. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich bei dem Messer um ein Holzmesser handelte, welches keine Bedrohung darstellte. Dies war dem Triebfahrzeugführer zunächst jedoch nicht ersichtlich. Die Bundespolizei kontaktierte den Sohn der Frau, der seine Mutter am Bahnhof abholte.