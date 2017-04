Melero krönt sich zum NIGHT of the JUMPs König von München

Luc Ackermann tragischer Held

München, 23. April 2017: Am vergangenen Samstag stürmte die NIGHT of the JUMPs zum siebenten Mal die bayerische Landeshauptstadt. 10.000 Zuschauer in der ausverkauften Olympiahalle verfolgten gebannt die Tricks der Sportler bei der extremsten Freestyle Motocross Serie der Welt. Es war der fünfte Contest der Saison, nach vier WM-Wettbewerben stand in München der erste internationale Event auf dem Programm.

10 Fahrer gingen im Freestyle Contest an den Start – neben dem deutschen Red Bull Star Luc Ackermann standen mit Maikel Melero, Libor Podmol und Remi Bizouard auch drei Weltmeister der Serie auf der Fahrerliste.

Die Zuschauer wurden für ihr Kommen mit den krassesten Tricks belohnt, die je in der Olympiahalle gezeigt wurden. Schon der in der Qualifikation sprangen vier Sportler die Egg Roll über die Quarter Pipe. Drei Fahrer zeigten einen Flair. Einer davon war Remi Bizouard, der diesen Trick als erster Athlet bei der NIGHT of the JUMPs von links sprang. Luc Ackermann und Maikel Melero springen den Flair regelmäßig von rechts, so auch am Samstag. Pech für Remi, der nach seinem zweiten Trick, dem Scorpion Ruler Flip, sich den Schalthebel zerstörte und frustriert seinen Lauf beenden musste. Pech auch für Filip Podmol, der mit seinem Run locker im Finale gewesen wäre, aber beim letzten Sprung, seiner California Roll, stürzte.

Pat Bowden zog den Trick of the day schon in der Vorrunde. Zum ersten Mal holte er bei der NIGHT of the JUMPs den Rock Solid Flip raus. Damit flog er als Dritter in die Endrunde. Auch der zweite Australier, Ryan Brown aus Melbourne, kam eine Runde weiter. Er zeigte erstmals die Egg Roll und seine signifikanten Switchblade Flips über die RED BULL Kicker Rampe. Libor Podmol konnte sich trotz gebrochener Hand in die Endrunde kämpfen, die auch Leonardo Fini, Luc Ackermann und Maikel Melero erreichten.

Im LifeProof Best Whip Contest erlebten die Zuschauer die krassesten Whips, die jemals in München gezeigt wurden. Filip Podmol und Pat Bowden „whippten“ einen Kontrahenten nach dem anderen raus. Nach seinem Pech im Freestyle Contest wollte Filip unbedingt die Whip Trophäe. Aber Pat zeigte perfekte Turndown Whips im 180 Style, die ihm den LifeProof Pokal einbrachten.

Im Maxxis Highest Air kam es zum Stechen zwischen Massimo Bianconcini und dem Berliner Kai Haase. Bis über 9,50 schraubten sich beide. Bis dahin lag Kai Haase vorn, da Massimo eine Höhe erst im zweiten Versuch übersprang. Als Kai über 10,00 Meter ansetze, kam etwas schräg raus, riss die Latte und stürzte bei seinem Landeversuch spektakulär. Außer einer Prellung an der Hand erlitt er keine weiteren Verletzungen und konnte sich noch über den Sieg freuen. Massimo hätte noch einen Versuch gehabt, wollte aber nach der Schrecksekunde nicht mehr antreten.

Mit dem ersten Snowmobil-Backflip in München wurden die Massen für das Finale eingestimmt. Das begann Leonardo Fini, der es schaffte Ryan Brown hinter sich zu lassen, weil dieser beim Seatgrab Flip patzte. Libor Podmol konnte in der Endrunde trotz der gebrochenen Hand mit Egg Roll, TP Roll, Surfer Tsunami Flip und Cliffhanger Flip noch zulegen und sprang auf das Podest. Das wollte auch Pat Bowden mit aller Macht erreichen. Doublegrab Flip, Ruler Flip, Hartflip, 1-Hand Can Flip to Sidesaddle-Lander, Suicide Flip to No Hand Lander und Rock Solid Flip katapultierten ihn auf den dritten Platz. Hätte der Localhero Luc Ackermann allerdings seine California Roll gelandet und nicht beim Switchblade Flip gepatzt, wäre er an Pat und wahrscheinlich auch an Libor vorbei auf das Podest geflogen. So fiel der Thüringer aber auf Platz 6 zurück.

Der Weltmeister Maikel Melero zeigte als letzter Fahrer des Abends dann einen blitzsauberen Run inklusive Egg Roll, Nac Flair, California Roll, Seatgrab Flip, Tsunami Flip und Lazyflip. Das sicherte ihm den Sieg vor Libor Podmol und Pat Bowden.

Der nächste internationale Event der NIGHT of the JUMPs findet am 3. Juni 2017 in der Barclaycard Arena Hamburg statt. Die Münchener Fans können sich den 21. April 2018 rot markieren. Dann kommt die Extremsportserie wieder in die Olympiahalle.

FACTS

Results NIGHT of the JUMPs – Final

Maikel Melero ESP RFME Yamaha 396 Points Libor Podmol CZE ACCR Yamaha 376 Points Pat Bowden AUS MA Yamaha 355 Points Leonardo Fini ITA OSK KTM 320 Points Ryan Brown AUS MA Kawasaki 299 Points Luc Ackermann GER DMSB Husqvarna 297 Points

Results Qualifikation

Maikel Melero ESP RFME Yamaha 361 Points Luc Ackermann GER DMSB Husqvarna 342 Points Pat Bowden AUS MA Yamaha 330 Points Libor Podmol CZE ACCR Yamaha 311 Points Ryan Brown AUS MA Kawasaki 302 Points Leonardo Fini ITA OSK KTM 271 Points Brice Izzo FRA FFM Yamaha 264 Points Kai Haase GER DMSB Suzuki 258 Points Filip Podmol CZE ACCR Yamaha 254 Points Remi Bizouard FRA FFM Yamaha 87 Points

Results LifeProof Best Whip Contest

Pat Bowden AUS MA Yamaha Filip Podmol CZE ACCR Yamaha

Maxxis Highest-Air

Kai Haase GER DMSB Suzuki 9,50 Meter Massimo Bianconcini ITA PZM KTM 9,50 Meter