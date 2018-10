Melissa Etheridge Yes I am, 25th Anniversary Tour – 03.03.2019 Muffathalle München

Anlässlich des 25. Jubiläums ihres ikonischen Albums „Yes, I am“ hat Melissa Etheridge eine Europa Tour angekündigt. Die „Yes, I am“ Europa Tour wird am 18. Februar im englischen Manchester starten und Melissa durch die Metropolen Europas führen. Der offizielle Vorverkauf startet am 05. Oktober.

Die Singer-Songwriter-Grammy-Preis-Trägerin wird ihr gesamtes „Yes I am“ Repertoire inklusive ihrer größten Hits darbieten. Hits, wie „Come to my window“, „I am the only one“ und „If I wanted to“ machten einen internationalen Star aus ihr und brachten ihr schließlich den GRAMMY für die beste weibliche rock Stimme, sowie diverse andere GRAMMY Nominierungen ein.

Werbung / Anzeige

Melissa Etherigde ist eine der weiblichen Rock Ikonen überhaupt. Ihr hochgelobtes gleichnamiges Debüt Album Melissa Etheridge erreichte Doppelplatin. Ihre Popularität steigerte sich durch eingängige Songs, wie „Bring me some water“, „No Souvenirs“ und Ain’t it heavy“. Auf Ihren kommerziellen und künstlerisch Zenit kam sie mit ihrem vierten Album „Yes, I am“ und den enthaltenen Megahits „I am the only one“ und Come to my Window“, einen Song voller knisternder Leidenschaft, der ihr schließlich den zweiten GRAMMY bescherte. Mehr als zweieinhalb Jahre hielt sich das sechsfach Platin ausgezeichnete Album in den Charts. 2007 bekam Melissa Etheridge einen OSKAR für den besten Film Song des Jahres. Am Broadway debütierte sie 2011 als „Jimmy“ in Green Day’s Rock Oper „American Idiot“, wo sie Billie Joe Armstrong für eine Woche ersetzte. Ebenso bekam sie einen Stern am Hollywood Walk of Fame. Im Herbst 2016 veröffentlichte sie „Memphis Rock & Soul“, ihr erstes Werk seit 2014. Aufgenommen in den Royal Studios in Memphis enthielt das Album sowohl eigenes Liedgut, als auch Interpretationen klassischer Songs aus dem legendären Stax Katalog.

Allgemeiner Vorverkaufsstart seit: Fr., 05.10.2018

Tickets sind telefonisch unter 01806 – 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.