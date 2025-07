Mental Health Arts Festival im Gasteig HP8

Pop-Star Zoe Wees kommt zum Festival – Der Auftritt der international bekannten Sängerin ist einer der Höhepunkte des diesjährigen Mental Health Arts Festivals. Das Festival rund um mentale Gesundheit findet von 22. bis 26. Oktober im Gasteig HP8 statt – zum ersten Mal im Herbst und fünf Tage lang. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

„Zoe Wees ist nicht nur musikalisch ein Highlight. Sie ist eine Stimme der Generation, die sich für mehr Sichtbarkeit und Verständnis im Umgang mit psychischer Gesundheit einsetzt“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Ihre Songs, geprägt von großer Emotionalität und persönlichen Erfahrungen mit psychischen Belastungen wie Depressionen und Panikattacken, treffen den Nerv des Festivals.“

Die erfolgreiche Songwriterin aus Hamburg tritt am Donnerstag, 23. Oktober mit ihrem Programm „Zoe Wees unplugged“ in der Isarphilharmonie auf (20:30 Uhr, Dauer 40 Minuten). „Für mich steht Mental Health an allererster Stelle, nichts geht vor“, sagt Zoe Wees. „Deshalb freue ich mich, beim Mental Health Arts Festival in München auf der Bühne zu stehen.“

2017 machte Zoe Wees in „The Voice Kids“ auf sich aufmerksam und wurde während der Pandemie dann via TikTok weltbekannt. Sie trat als erste Deutsche bei den American Music Awards auf und war Gast in diversen US-Talkshows. Ihr Song „Control“ brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen ein und wurde weltweit zum Hit.

Ergänzt wird Zoe Wees Auftritt in der Isarphilharmonie von zwei Deaf-Performer*innen. Ilknur Warnecke und Susanne Kermer nutzen Gebärdensprache, Mimik und Bewegung, um Musik auch für taube Menschen erlebbar zu machen.



Das Mental Health Arts Festival versteht sich nicht nur als Bühne für die Kunst, sondern auch als Einladung zum Mitmachen. Alle dürfen im Gasteig HP8 selbst aktiv teilnehmen oder testen, wie gut es tut zu tanzen, zu entspannen oder kreativ zu gestalten. Bei Lesungen, Podiumsdiskussionen, interaktiven Formaten und Workshops kann man sich offen über Themen wie Depression, Resilienz oder gesellschaftliche Stigmatisierung austauschen.

Dass das Mental Health Arts Festival erstmals im Oktober und gleich an fünf Tagen stattfindet, ist kein Zufall: „Weil das Interesse an dem Thema in den letzten zwei Jahren so groß war, haben wir beschlossen, das kostenlose Festival auf den Zeitraum von fünf Tagen auszuweiten“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „So haben noch mehr Besuchende die Möglichkeit, die positive Wirkung von Kultur im Gasteig HP8 auszuprobieren.“

Möglich gemacht wird das Mental Health Arts Festival durch die Förderung der Beisheim Stiftung. „Kultur ist eine elementare Brücke zur seelischen Gesundheit, vor allem auch bei jungen Menschen,“ sagt Ulf Matysiak, Geschäftsführer der Stiftung. „Gerade Jugendliche haben unter der Corona-Pandemie sehr gelitten. Umso wichtiger ist es, dass sich das diesjährige Festival vermehrt dieser Zielgruppe widmet.“