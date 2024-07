„Mental Health Arts Festival“ im Gasteig HP8

Von sanfter Meditation bis Heavy Metal – Eine große Bandbreite an Workshops, Konzerten und Podiumsdiskussionen rund um das Thema „Kultur tut gut“ gibt es beim „Mental Health Arts Festival 2024“ am Samstag, 20. Juli, im Gasteig HP8. Der Eintritt ist frei.

„Mentale Gesundheit ist ein Thema, das alle angeht. Deshalb veranstalten wir zum zweiten Mal dieses einzigartige Festival“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Unter dem Motto `Kultur tut gut` kann jede*r die Wirkung von Kultur ausprobieren, sich dazu austauschen und darüber diskutieren.“

Bei mehr als dreißig Veranstaltungen überall im Gasteig HP8 ist für alle etwas dabei. Schon das erste Event um 12.30 Uhr gehört zu den Highlights des Tages: Wenn der Pianist und Neurowissenschaftler Nicolas Namoradze auf der Bühne der Isarphilharmonie auftritt, hat man die Chance, eine ganz neue Perspektive des Zuhörens zu erleben. Bei seinem achtsamen Konzerterlebnis „Mindful Recital“ führt er sein Publikum zwischen den Stücken durch kurze Meditationen und Gedankenexperimente.

Wer lieber selbst aktiv wird, kann kostenlos tanzen, Yoga machen, zeichnerisch erzählen oder die eigene Stimme als Instrument entdecken. Workshops zu autogenem Training, Atemtechniken oder kreativem Schreiben bieten ruhige Momente der Entspannung.

Dass Entspannung nicht nur „soft“ erzielt werden kann, beweisen die Sportler*innen im Show-Boxring: Boxen ist eine Möglichkeit, sich auszupowern, Stress abzubauen und negative Energie abzulassen. Zuschauen oder selbst boxen – beides ist geboten.

Auch die Bands Vermilion und House of Anxiety, die abends auftreten, gehören nicht zur „sanften“ Fraktion. Trotzdem verknüpfen sie ihre Texte zum Metalcore Sound, einem Mix aus Hardcore-Punk und Metal-Elementen, bewusst mit Achtsamkeit und Mental Health. Warum dabei zum Beispiel „Angststörungen“ ein wichtiges Thema für sie sind, erklären zwei der Musiker vor ihrem Auftritt in einem Hintergrundgespräch mit der Münchner Musiktherapeutin Ulrike Wanetschek.

Denn neben Mitmachen und Ausprobieren ist beim Mental Health Arts Festival der Austausch wichtig. In zahlreichen Panels, Diskussionen und Lesungen geben Expert*innen in eigener Sache Einblicke in ihre Erfahrungen – zum Teil begleitet von Gebärdensprachdolmetscher*innen.

Zwischen den Workshops und Diskussionen gibt es weitere Möglichkeiten, sich eine Auszeit zu gönnen: Die Mentale Tankstelle der Beisheim Stiftung bietet zum Beispiel entspannte Meditationen. Das Awareness-Team der „Initiative Barrierefrei Feiern“ und die Krisendienste Bayern sind vor Ort und unterstützen alle, die eine Rückzugsmöglichkeit brauchen. Und wer Lust hat, einfach nur mit jemandem zu reden und dabei eine Runde an der Isar zu spazieren, kann das mit den Zuhörer*innen des Vereins „momo hört zu“ tun. Die haben sich genau darauf spezialisiert: bewertungsfrei zuhören – ohne Ratschläge und Tipps.

„Themen wie Depression, Burnouts, Resilienz und Inklusion sind in unserer Gesellschaft sehr präsent. Trotzdem wird noch immer viel zu wenig darüber gesprochen“, sagt Stephanie Jenke. „Genau das wollen wir mit diesem Festival ändern. Es betrifft uns alle – und deshalb sollen sich wirklich alle eingeladen fühlen.“