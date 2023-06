„Merci Dir“ auf dem Tollwood Sommerfestival 2023

Rücksichtnahme und Gelassenheit sind wichtige Bausteine auf dem Weg zu sichereren Straßen – und alle kommen entspannter ans Ziel. Besucher*innen des Tollwood-Sommerfestivals können „Merci Dir“, die Kampagne für ein besseres Miteinander und mehr Sicherheit auf Münchens Straßen, live erleben.

„Wie kommst Du entspannt durch den Verkehr?“ Das will das Mobilitätsreferat von den Besucher*innen des Tollwood Sommerfestivals wissen. Dafür ist das Referat mit einem Abstimmungsbarometer noch bis Sonntag, 16. Juli, vor Ort. Am Barometer haben die Besucher*innen die Auswahl zwischen fünf Antwortsäulen – durch Entnahme eines Bonbons aus der jeweiligen Säule stimmen sie für ihre Lieblingsantwort. So entsteht mit der Zeit ein Stimmungsbild. Die Antworten des diesjährigen Stimmungsbarometers kommen von Münchner Bürger*innen und wurden dem Mobilitätsreferat im Zuge der Kampagne „Merci Dir“ zugesandt. Jede Antwort steht für eine innere Einstellung, die zu einem entspannten Verkehr beiträgt. Auf Postkarten an jeder Antwortsäule können Besucher*innen mehr zu den fünf Einstellungen erfahren. Zu finden ist das Barometer neben dem Hacker Pschorr-Brettl. Zusätzlich bietet das Mobilitätsreferat am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, ein Quiz rund um das Thema Geschwindigkeit an. Besucher*innen können hier ihr Wissen testen und mehr zur Kampagne „Merci Dir“ erfahren.

Über die Verkehrssicherheitskampagne „Merci Dir“

„Es lassen sich nicht alle Verhaltensweisen allein über gesetzliche Regeln steuern beziehungsweise gänzlich überwachen. Damit die Vision Zero Wirklichkeit wird, müssen nicht nur die Gestalter des Straßenverkehrssystems einen Beitrag leisten, sondern auch diejenigen, die es nutzen.” So heißt es im Hintergrundpapier „Runter vom Gas“ des Deutschen Rats für Verkehrssicherheit und des Bundesverkehrsministeriums. Wenn Menschen gestresst sind, sich ärgern oder sie in Eile sind, erhöht sich die Un- fallgefahr. Ein rücksichtsvolles Miteinander auf der Straße sorgt deswegen nicht nur für bessere Stimmung, sondern macht auch den Verkehr sicherer. Die Kampagne „Merci Dir“ des Mobilitätsreferats erinnert daran, dass Verkehr eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Sie regt mit Plakaten zum Perspektivwechsel an und lädt durch Mitmach-Formate und Gesprächsangebote dazu ein, das Verkehrsklima auf Münchens Straßen mitzugestalten. Ziel ist es, einen stadtweiten Dialog zum Miteinander im Straßenverkehr anzustoßen und bei Bürger*innen Identifikation mit einer positiven Vision zu schaffen. Die Kampagne ist einer von vielen Bausteinen zur Umsetzung der Vision Zero in München. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter www.muenchenunterwegs.de/mercidir.