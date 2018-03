Messerattacke am Hauptbahnhof München – Zeugenaufruf

Ein bisher Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag (17./18. März 2018) am Hauptbahnhof einen 22-Jährigen mit einem Messer verletzt. Die Bundespolizei sucht dringend Zeugen, die zum Tathergang sachdienliche Informationen geben können.

Zwei Deutsche, 22 und 25 Jahre alt, erschienen am Sonntagmorgen, gegen 00:15 Uhr, in der Wache der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof. Beide waren stark alkoholisiert. Sie gaben an, einer sei gegen 23:00 Uhr von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Zum Tathergang konnten beide keine genauen Angaben machen. Der 22-Jährige aus Gräfelfing erlitt eine Schnittverletzung an der rechten Halsseite, die bis zum Ohr verlief. Die Wunden des mit 1,64 Promille Alkoholisierten wurden in einer Klinik erstversorgt, dabei Hals und Ohr genäht.

Der 22-Jährige hatte einen kompletten Blackout und konnte sich an nichts mehr erinnern. Sein 25-jähriger Begleiter aus Eching beschrieb den Unbekannten als südländische Erscheinung mit dunklerer Haut, ca. 180 cm groß mit Dreitagbart. Er soll eine blaue Jeans sowie eine dunkle, blousonartige Jacke, ggf. eine Lederjacke, getragen haben. Zudem soll der Unbekannte ein weißes Smartphone, vermutlich Modell iPhone, bei sich gehabt haben.

Die Bundespolizeiinspektion München bittet Personen, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht im Bereich des Zugangs Arnulfstraße aufgehalten haben und im Bereich der Rampe eine Streiterei oder gar einen Mann mit einem Messer gesehen zu haben, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden. Derzeit wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.