Messerattacke in Pasing: Zwei Personen verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstag, 23.07.2024, gegen 15.10 Uhr wurde der Notruf der Polizei von Zeugen

darüber informiert, dass im Bereich der Gleichmannstraße eine männliche Person mit

einem Messer andere Personen angreifen würde.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt und

der Tatverdächtige, ein 40-Jähriger Deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in München,

konnte nach wenigen Minuten direkt nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort

widerstandslos festgenommen werden.

Er hatte unvermittelt auf der Straße zwei männliche Personen mit einem Messer

angegriffen und jeweils im Bereich des Oberkörpers verletzt. Beide Personen (18 und 25

Jahre, beide mit Wohnsitzen in München) wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem momentanen

Ermittlungsstand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Das Messer wurde am

Tatort sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt und

befindet sich momentan noch bei der Polizei für die weitere Sachbearbeitung.

Er wirkte auf die Beamten psychisch auffällig. Während der Sachbearbeitung ergaben sich

Hinweise auf eine mögliche fremdenfeindliche Motivation für die Tat. Die Ermittlungen

werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I vom Kriminalfachdezernat 4

(Staatsschutz) geführt.