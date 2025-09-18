Neu ist in diesem Jahr eine Messerverbotszone im Umfeld des Festgeländes, welche das Mitführen jeder Art von Messern untersagt. Bei Zuwiderhandlung begeht man eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz, welche mit einem Bußgeld durch das Kreisverwaltungsreferat als zuständige Verfolgungsbehörde geahndet werden kann.

Die Messerverbotszone umfasst den Bereich des Mittleren Sperrrings, also folgende Straßen inkl. der angrenzenden Gehwege:

• Bavariaring zwischen Schwanthalerstraße und HansFischer-Straße

• Theresienhöhe zwischen Bavariaring und Hans-FischerStraße

Dieses Verbot wird durch Polizeikräfte stichprobenartig und einzelfallbezogen kontrolliert und Verstöße konsequent geahndet. Das seit vergangenem Jahr geltende Messerverbot auf dem Festgelände gilt dazu natürlich auch weiterhin.