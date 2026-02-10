Mia san Fasching 2026 – Das große Faschingsfinale

Wenn München Fasching feiert, dann jetzt besonders intensiv – mitten in der Stadt, in den Wirtshäusern, auf den Plätzen und in den großen Sälen. „Mia san Fasching 2026“ lädt in der letzten Faschingswoche zu einem abwechslungsreichen Programm voller Musik, Tanz und buntem Treiben ein und zeigt, was den Münchner Fasching ausmacht: gelebte Tradition, offene Türen und ein Miteinander, das Generationen verbindet.

Koordiniert wird „Mia san Fasching 2026“ von der Münchner Kultur GmbH in Zusammenarbeit mit den Münchner Faschingsgesellschaften Narrhalla e.V., den Damischen Rittern, München Narrisch e.V., den Münchner Innenstadtwirten sowie München Tourismus. Ziel des Projekts ist es, den Münchner Fasching als kulturelles Highlight sichtbar zu machen und das närrische Brauchtum zu beleben.

Bälle, Brunch und bunte Straßen

Das Programm ist ein Ausdruck purer Lebensfreude: Der Weiberfasching (12.2.) wird mit zahlreichen Partys in Münchner Traditionshochburgen wie dem Augustiner Stammhaus, dem Augustiner am Platzl, dem Hofbräukeller, dem Königlichen Hirschgarten und der Giesinger Bräu gefeiert. Die Narrhalla lädt am selben Tag zum Schlagerfasching in der ROY-Schlagerbar und im Der Spöckmeier ein. Eine Liveband gibt es im Night Club des Hotels Bayerischer Hof (17.2.), während im Restaurant Donisl (12.2., 15.2., 17.2.) DJs für Partystimmung sorgen. In der Prosecco Bar stehen „Narrhalla, die Waldfee!“ (13.2.), der POPasching (14. 2.) und weitere queere Faschingspartys (15.2., 17.2.) an.

Feierlich wird es bei den Bällen im Deutschen Theater: Der Roses & Love Ball (13.2.) verzaubert mit einem schillernden Fest, Rock That Swing – Das Fest zum Festival (14.2.) lädt zu ausgelassenem Tanz ein und der Jamboree Ball (15.2.) fasziniert mit einer großen Revue voller Musik und Unterhaltung.

Ein zentraler Bestandteil des Münchner Faschings spielt sich wie gewohnt unter freiem Himmel ab: der Unsinnige Donnerstag auf dem Viktualienmarkt (12.2.), die Faschingsgaudi am Stachus und Marienplatz (15.–17.2.) sowie der traditionelle Tanz der Marktweiber (17.2.) gehören zu den Höhepunkten im öffentlichen Raum.

Kulinarische Akzente setzen der Faschingsbrunch im Park Café (15.2.) sowie die beiden großen Beiträge des Münchner WirtshausFaschings: die 1-Euro-Weißwurst am Rosenmontag (16.2.) und die Premiere des inzwischen berühmt-berüchtigten Weißwurschtkrapfens am Faschingsdienstag (17.2.) – Aktionen, die Genuss bringen und zugleich für die nötige Stärkung sorgen.

Nicht zuletzt kommen auch die jüngsten Faschingsfans auf ihre Kosten: der Kinderball der Damischen Ritter im Löwenbräukeller (15.2.) sowie Kinderschminken mit einer professionellen Künstlerin im Tretter-Schuhe (16.2.) sorgen dafür, dass „Mia san Fasching“ ein Fest für alle Generationen bleibt.

Bei allem närrischen Treiben steht vor allem eines im Mittelpunkt: ein lebendiges Miteinander und gute Laune. Die Veranstalter wünschen allen Münchnerinnen und Münchnern sowie Gästen der Stadt unvergessliche, bunte Faschingstage.

Ein besonderer Dank gilt der Stadt München sowie dem Referat für Arbeit und Wirtschaft für die Unterstützung und die Einrichtung des Runden Tisches, der eine enge Abstimmung zwischen Veranstaltern und städtischen Behörden ermöglicht.

Das vollständige Programm gibt es auf der Webseite www.fasching-muenchen.de. Updates und exklusive Einblicke werden auf Instagram @fasching_muenchen geteilt.