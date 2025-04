Michael van Gerwen gewinnt den German Darts Grand Prix 2025 in München

38. European Tour Titel: Michael van Gerwen gewinnt vor ausverkauftem Haus den ELTEN Safety Shoes German Darts Grand Prix in München.

Das vierte Winamax PDC European Tour Event der Saison 2025 liegt hinter uns – und München hat eindrucksvoll bewiesen, weshalb es eines der legendärsten Turniere der PDC Europe ist. Über 20.000 Fans strömten am Osterwochenende in das Zenith. Damit sorgte das Publikum für einen neuen Zuschauerrekord und wurde Zeuge des 38. European Tour Titels von Michael van Gerwen.

Der war nach seinem Triumph überwältigt und erklärte: „Das bedeutet mir definitiv eine Menge. Ich befinde mich in einer sehr schwierigen Phase meiner Karriere. Dieses Event mit dem Druck der Woche für Woche auf mir lastet zu gewinnen, bedeutet mir die Welt!“

„Mighty Mikes“ Weg ins Finale war geprägt von denkwürdigen Partien. So spielte er sich ausschließlich mit Siegen von über 100 Punkten im Schnitt ins Endspiel. Dabei bezwang er Kim Huybrechts (6 – 5), Ryan Searle (6 – 1), Ryan Joyce (6 – 4) und Josh Rock (7 – 2), ehe er seinen Landsmann Gian van Veen in dessen zweitem European Tour Finale mit 8 – 5 von der Bühne schickte.

„Ich hatte drei tolle 3 Tage hier in München. Ich habe im Finale in meinen Legs toll gespielt, aber in den Legs meines Gegners nicht performt. Michael ist der verdiente Sieger“, sagte van Veen nach der Niederlage in seinem zweiten European Tour Finale. Der 22-jährige überzeugte das gesamte Turnier über und machte vor allem mit seinem Halbfinalsieg über Luke Littler und einem überragenden Average von über 110 Punkten von sich reden.

Als bester Deutscher schied Martin Schindler im Achtelfinale aus. „The Wall“ konnte sich mit Siegen über Mario Vandenbogaerde und Jonny Clayton als ungesetzter Spieler abermals in den Finaltag spielen. Dort unterlag er dann dem späteren Finalisten Gian van Veen.

Der hat – wie insgesamt 48 Spieler – bereits am kommenden Wochenende die Chance auf ein weiteres European Tour Finale, wenn es für die PDC Europe nach Graz geht.