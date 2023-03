Michaelskonzert mit Peter Kofler am 5. März in der Jesuitenkirche St. Michael München

Michaelskonzert mit Peter Kofler

Im Rahmen der Michaelskonzerte gestaltet am Sonntag den 5. März um 16:00 Uhr Michaelsorganist Peter Kofler das Orgelkonzert in der Jesuitenkirche St. Michael.

Der in Bozen geborene Organist und Cembalist Peter Kofler erhielt seine erste musikalische Ausbildung am dortigen Konservatorium „Claudio Monteverdi“. In München studierte er Orgel und Kirchenmusik bei Harald Feller sowie Cembalo bei Christine Schornsheim.

Regelmäßig gastiert Peter Kofler bei großen internationalen Musikfestivals. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen u.a. Dorothee Oberlinger, Dmitry Sinkovsky, Ramón Ortega Quero und Gabor Tarkövi. Als Orgelsolist konzertierte der Künstler unter anderem in Notre-Dame de Paris, im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, im Mariinski-Theater St. Petersburg, im Berliner Dom, in der Berliner Philharmonie, im Wiener Stephansdom, in der Frauenkirche Dresden und in St. Michaelis Hamburg. Seit August 2008 ist Peter Kofler als Organist an der Jesuitenkirche St. Michael in München tätig. CD- und Rundfunkproduktionen runden seine Künstlertätigkeit ab. Seine Orgel-CD mit „Transkriptionen“ wurde in der Presse mehrfach gelobt und für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ nominiert.

Als Peter Koflers großes Projekt ist die Gesamteinspielung der Orgelwerke Johann Sebastian Bachs an der Orgel der Jesuitenkirche in St. Michael geplant. Die erste CD-Box wurde von der bekannten Musikzeitschrift „Gramophone“ mit dem „Editor’s Choice“ ausgezeichnet.

In St. Michael spielt Peter Kofler am 5. März Werke von Bach, Mendelssohn, Franck und Alain. Inge Höpfl und Peter Hügelmeyer lesen passende Texte und Impulse. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de

