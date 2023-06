Micky Wenngatz leitet Gleichstellungskommission

Die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen hat SPD-Stadträtin Micky Wenngatz erneut zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Wenngatz will die Kommission als Impulsgeberin für Politik und Stadtgesellschaft stärken und den Empfehlungen der Expertinnen noch mehr Gewicht verleihen.

Seit dem Amtsantritt von Micky Wenngatz 2020 hat das Gremium 13 Empfehlungen zu verschiedensten Themengebieten erarbeitet und beschlossen. So konnte die Kampagne der Gleichstellungsstelle gegen geschlechtsspezifische Gewalt umgesetzt, ein Stadtratshearing zur geschlechtergerechten Digitalisierungsstrategie in München durchgeführt und eine Studie zu Lebenslagen und Bedarfen von Mädchen* und jungen Frauen angeregt werden.

Die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen – bestehend aus Stadträtinnen sowie Vertreterinnen von Münchner Frauenverbänden, Einrichtungen und Projekten – setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, gleichstellungs- und frauenpolitischen Themen eine starke Stimme in München zu verleihen. Sie hat das Recht, Stellungnahmen und Empfehlungen an den Stadtrat und den Oberbürgermeister zu verfassen, die zeitnah behandelt werden müssen. Darüber hinaus ist sie ein wichtiger Ort der Vernetzung und beteiligt sich an diversen Aktionen beispielsweise zum Internationalen Frauentag, zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und zum Equal Pay Day.

Dazu sagt SPD-Stadträtin Micky Wenngatz:

„Ich fühle mich geehrt und bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Mitglieder der Kommission entgegenbringen. Ich werde mich als Vorsitzende der Stadtratskommission auch weiterhin mit Leidenschaft für die Belange der Frauen in München einsetzen und zusammen mit meinen Kolleginnen der Kommission daran arbeiten, Frauen Gehör zu verschaffen und geschlechtergerechte Veränderungen in unserer Stadt zu bewirken.“