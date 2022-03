Mike Singer auf großer Deutschlandtour und am 13.06.2022 im Backstage Werk München

Mike Singer hat seit Beginn seiner Karriere eine sehr starke Beziehung zu seinen Fans. Umso mehr freut er sich endlich wieder live mit seinen Fans zu feiern. In gut zwei Monaten ist es endlich so weit. Mike Singer präsentiert mit seiner energiegeladenen, emotionalen Bühnenshow sein neues Album „Emotions“ (VÖ: 14 April, Universal). In seinem Album verarbeitet er die großen Gefühle Liebe, Freude & Leid – drei Emotionen, die intensiver kaum sein könnten.

Einen kleinen Einblick in das Album und die kommende Tour bietet die neue Single „Tanzen ohne Beat“, die heute ihren Release feiert. Das Musikvideo dazu findet ihr unten.

Er ist unbestreitbar einer der erfolgreichsten Künstler seiner Generation.

Drei ausverkaufte Headliner-Tourneen, drei #1-Alben in drei Jahren, „MTV European Music Award“ als „Best German Act“, „Kids Choice Award“, bejubelte Auftritte in der zweiten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ und jüngster Juror an der Seite von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) und weiterhin 1,5 Millionen Fans, die täglich seinem Instagram Feed und somit seinem Alltagsleben, seiner Gefühlswelt und derEntstehung seiner Musik folgen. Die Fans werden in sein Leben eingebunden, sie gehören zur Singer Familie. Derzeit tanzt sich Mike Singer bei der RTL-Show „Let’s Dance“ in die Herzen der Zuschauer.

Tourdaten:

28.05. AT – Wien – Simm City

29.05. Leipzig – Täubchenthal

30.05. Magdeburg – Factory

31.05. Hamburg – Große Freiheit 36

02.06. Regensburg – Eventhall Airport (NEU!)

03.06. CH – Zürich – Volkshaus

06.06. Bielefeld – Lokschuppen

07.06. Dortmund – FZW

08.06. Köln – Live Music Hall

09.06. Mannheim – Capitol

12.06. Stuttgart – LKA

13.06. München – Backstage Werk

14.06. Neu-Isenburg – Hugenottenhalle

15.06. Oberhausen – Resonanzwerk

18.06. Bremen – Schlachthof

19.06. Rostock – M.A.U. Club

20.06. Berlin – Kesselhaus

21.06. Dresden – Alter Schlachthof

22.06. Nürnberg – HIRSCH

