Milbertshofen: Täterfestnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 18.03.2023 gegen 01:55 Uhr vor dem Eingangsbereich eines Bordellbetriebes in der Ingolstädter Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt, als zwei Männer von zwei unbekannten Tätern angegriffen wurden. Ein 34-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er sich in Lebensgefahr befand. Die Ermittlungen und die Fahndung nach den Tatverdächtigen übernahm das Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein 26-jähriger griechischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland als der Tatverdächtige, der mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet war, identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen und er wurde am Mittwoch, 22.03.2023 gegen 12:55 Uhr in Altötting verhaftet.

Nach weiteren, intensiven Ermittlungen konnte nun auch der zweite Tatverdächtige am Mittwoch, 29.03.2023, gegen 14:45 Uhr in München verhaftet werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen griechischen Staatsangehörigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Gegen ihn war ebenfalls ein Haftbefehl erlassen worden.

Der verletzte 34-Jährige befindet sich weiterhin im Krankhaus. Er erlitt durch die Tat schwere Kopfverletzungen, deren Langzeitfolgen noch nicht abschließend beurteilt werden können.

Die Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) zu den Hintergründen der Tat dauern an.