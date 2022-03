Milbertshofen: Tötungsdelikt – Zeugenaufruf mit Upload-Portal

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montag, 14.03.2022, gegen 17:10 Uhr, am Korbinianplatz in München eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bestehend aus Jugendlichen und Heranwachsenden.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde mit scharfer Gewalt ein 18-jähriger Iraker tödlich und ein 15-jähriger Deutsch-Türke (beide mit Wohnsitzen in München) schwer verletzt.

Für eine umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe.

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 17:00 bis 17:30 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen.

https://medienupload-portal02.polizei.bayern.de

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.