Milbertshofen: Trickdiebstahl durch falschen Polizeibeamten

Bereits am Freitag, 26.01.2018, gegen 13.15 Uhr, erhielt ein in der Schopenhauerstraße wohnhafter 82-jähriger Rentner einen Telefonanruf einer ihm unbekannten Frau. Die Frau gab sich als Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes aus und teilte ihm mit, dass bei ihm eingebrochen worden sei.

Weiterhin gab die Frau an, dass die Täter bereits gefasst worden seien und deshalb bei ihm in der Wohnung eine Spurensicherung durchgeführt werden müsse. In den nächsten Minuten solle daher „ein Kollege von der Spurensicherung“ vorbeikommen.

Der vorgebliche Kriminalbeamte stand tatsächlich wenige Minuten später vor der Wohnungstür des 82-Jährigen und erschlich sich unter dem Vorzeigen einer Marke den Zugang zur Wohnung. Dort begab sich der vermeintliche Polizist sofort mit dem 82-Jährigen in das Schlafzimmer, um sich das dort befindliche Bargeld zeigen zu lassen. Als der falsche Polizist das Nachtkästchen öffnete, befand sich darin jedoch kein Geldkuvert.

Der vermeintliche Polizist erkundigte sich noch nach weiterem Bargeld und Schmuck. Er wies den 82-Jährigen dann an, mehrere Minuten seine Hände zu waschen, um anschließend Fingerabdrücke nehmen zu können. Währenddessen telefonierte die angebliche Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes durchgehend mit dem 82-Jährigen, bis der falsche Kriminalbeamte die Wohnung verlassen hatte.

Kurz darauf stellte der Rentner das Fehlen von Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro fest.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Figur, sprach Hochdeutsch, bekleidet mit dunkler Kleidung, dunklen Stoffhandschuhen und einer Kappe. Er trug eine „Marke“ mit einer Kette um den Hals.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei warnt erneut vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. In Zweifelsfällen lassen Sie sich bitte Namen und Dienststelle des Polizeibeamten nennen und erkundigen sich durch einen Rückruf bei der Dienststelle nach der Richtigkeit der Angaben. Sollten Sie unsicher sein, rufen Sie auf alle Fälle den Notruf 110 an.