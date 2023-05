Milbertshofen: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pedelec-Fahrer – Rentner schwer verletzt

Am Dienstag, 09.05.2023, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Kraftfahrer aus München mit seinem LKW die Moosacher Straße entlang und wollte an der Kreuzung zur Schleißheimer Straße rechts abbiegen. Der 72-jährige Rentner aus München fuhr zeitgleich mit seinem Pedelec die Moosacher Straße entlang und wollte die Schleißheimer Straße gerade überqueren. Der LKW-Fahrer übersah den Pedelec-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der rechte Vorderreifen des LKW berührte das Vorderrad am Pedelec des Rentners, wodurch dieser stürzte. Der LKW-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß nicht umgehend und fuhr noch einige Meter weiter. Aufgrund dessen rollte der LKW-Fahrer mit seinen Hinterreifen über das komplette Pedelec des Rentners. Auch der Rentner wurde vom LKW erfasst, aber nicht überrollt.

Durch den Zusammenstoß wurde der Rentner schwer verletzt.

Am Pedelec des Rentners entstand ein Totalschaden.

Für die Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Schleißheimer Straße gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Verkehrspolizei geführt.

Hinweise der Polizei:

Achten Sie beim Rechtsabbiegen auf querende Fahrzeuge (Radfahrende, E-Scooter) und zu Fuß Gehende, egal ob sich diese der Querung von hinten oder von vorne nähern.

Biegen Sie entsprechend langsam ab und nutzen Sie den Schulterblick um sicher zu gehen, dass sich niemand im Toten Winkel Ihres Fahrzeuges befindet. Für Fahrzeuge ab 3.5 t ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.

Achten Sie beim Linksabbiegen auf entgegenkommende Fahrzeuge sowie in beide Richtungen querende zu Fuß Gehende und Rad Fahrende.