Milbertshofen: Versuchtes Tötungsdelikt durch Messerstich – Tatverdächtiger festgenommen

München, 13.07.2017. Wie bereits berichtet, war es in den frühen Morgenstunden des Freitag, 07.07.2017 in München-Milbertshofen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 48-jähriger Münchner durch einen Messerstich in den Rücken lebensgefährlich verletzt worden war. Der unbekannte Tatverdächtige war seitdem flüchtig.

Allerdings gibt es Videoaufnahmen auf denen der Tatverdächtige gut erkennbar war, sodass damit aufgrund eines richterlichen Beschlusses eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet werden konnte. Aufgrund der Veröffentlichung der Aufnahmen gab es von verschiedenen Mitteilern Hinweise auf einen 32-jährigen Münchner, der in Milbertshofen wohnhaft ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter gegen den Mann einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Noch während die Fahndung anlief und weitere Ermittlungen zu dieser Person durchgeführt wurden, stellte sich der Münchner bei der Polizei.

In seiner Vernehmung stellte er den Tatablauf jedoch anders dar als das Opfer. Hierzu bedarf es noch weiterer Ermittlungen und Untersuchungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können von daher noch keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht werden.

Nach der Tat flüchtete der 32-Jährige und begab sich in seine Wohnung. Der 58-Jährige ist nach wie vor in einer Klinik und sein Zustand ist stabil.

Ein Zusammenhang mit dem bislang ungeklärten Mordfall in der Erhardtstraße im Mai 2013 konnte bislang nicht hergestellt werden. Die entsprechenden Untersuchungen im Institut für Rechtsmedizin laufen.

Der 32-Jährige wird heute dem Ermittlungsrichter zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.