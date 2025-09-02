Millionenmarke geknackt: SWM Freibadsaison geht ins Finale

Die Freibadsaison 2025 begann mit einem High-light: Das Naturbad Georgenschwaige, Münchens zweites chlorfreies Bad, öffnete nach zweijähriger Umbau- und Sanierungspause wieder seine Pforten. Das neue „Geo“ erhielt viel Lob von seinen Badegästen und wurde wie alle anderen SWM Freibäder auch heuer sehr gut besucht. Die SWM zählen, Stand heute, rund 1.025.000 Besucher*innen in ihren Freibädern – und damit genau die gleiche Anzahl an Gästen wie zum Septemberbeginn 2024.

Für fast alle Münchner Freibäder endet die Saison nun mit dem Schul-beginn am Dienstag, 16. September. Eine Verlängerung bis Montag, 30. September, gibt es dieses Jahr erneut im Schyrenbad.

Das Dantebad nimmt zum Dienstag, 16. September, seinen Winter-betrieb auf. Am Mittwoch und Donnerstag, 17./18. September, finden die beliebten Hundebadetage im Ungererbad statt, außerdem am Freitag und Samstag, 19./20. September, im Dantebad.

Rückblick auf die Sommersaison 2025

Die Saison 2025 hat am 1. Mai im Schyrenbad begonnen. Am 15. Mai ging es mit fünf weiteren Freibädern weiter, ehe am 2. Juni mit Maria Einsiedel und dem neuen „Geo“ auch die Münchner Naturbäder öffnen konnten.

Das Wetter wurde heuer pünktlich zu den Pfingstferien im Juni, einer Hochphase für den Freibadbesuch, sommerlich und warm. Dagegen präsentierte sich der Juli ungewohnt regnerisch. Im August lockte dafür eine anhaltende Hitzewelle viele Menschen in die Becken. Sehr beliebt war auch wieder das kostenfreie Angebot „Sommer im Bad“ für Kinder und Jugendliche in den drei größten Münchner Freibädern.

Rund 80.000 verkaufte Online-Freibadtickets

Steigender Beliebtheit erfreuen sich weiterhin die Online-Bädertickets: Nach 63.000 im vergangenen Jahr wurden heu-er 80.000 Freibad-Tickets vorab im SWM Onlineshop oder via muenchen app gelöst. Ein großer Vorteil, besonders an den Hitzetagen mit hoher Nachfrage: Wer ein Online-Ticket hat, kann ohne den Weg über die Kasse direkt durchs Drehkreuz ins Freibad gehen. Online-Tickets können auch fürs Hallen-bad erworben werden.

Nicole Gargitter, SWM Bäderleitung: „Ich möchte mich bei unseren engagierten Kolleg*innen und treuen Badegästen ganz herzlich für die schöne Freibadsaison bedanken. Trotz eines außergewöhnlich regner-ischen Julis konnten wir an die Besucher*innenzahlen aus dem Vorjahr anknüpfen. Besonders freue ich mich darüber, wie gut das neue ‚Geo‘ von alten sowie hoffentlich neuen Stammgästen angenommen wurde.“

Alle Infos zu den Münchner Bädern: www.swm.de/baeder