Ministerin Michaela Kaniber eröffnet neuen Schaugarten am Agrarministerium in München

„Keep green – feel cool“ – das ist das Motto des neuen Klimawandelgartens am Landwirtschaftsministerium, den Staatsministerin Michaela Kaniber Mittwoch in München eröffnet hat. „Gärten, Parks und andere grüne Flächen in der Stadt sind wichtig für das Mikroklima vor Ort. Mit unserem neuen Schaugarten wollen wir Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, ihre Wohnorte trotz Klimawandels lebenswert zu erhalten“, sagte die Ministerin bei der Eröffnung des Gartens. Der neue Klimawandelgarten soll Stadtbewohnerinnen und -bewohnern mit und ohne Garten oder Balkon zeigen, wie wichtig das Thema ist und mit welchen innovativen und praktischen Ideen man den Auswirkungen des Klimawandels in der Stadt begegnen kann. Denn Gärten, Parks und Begrünungen leisten einen wertvollen Betrag zum Ausgleich der Temperaturextreme und verbessern das Klima in Städten.

Der Klimawandel ist nach den Worten der Ministerin längst kein abstraktes Phänomen mehr, sondern habe die Menschen auf dem Land und in der Stadt spürbar in ihrem Alltag eingeholt. „Hitzeperioden und Trockenheit im Sommer, zu warme Winter, Stürme und Starkregen mit Überflutungsgefahr führen uns die Veränderungen ständig vor Augen“, so Kaniber. Gleichzeitig sei immer mehr Menschen die positive Bedeutung der Pflanzen auch für das Stadtklima bewusst. Hier setzt die neue Ausstellung gezielt an, die den bisherigen sehr erfolgreichen „Urban-Gardening-Schaugarten“ ersetzt. Für zwei Jahre können sich die Besucherinnen und Besucher an 13 verschiedenen Stationen beispielsweise über das Begrünen von Fassaden, das Entsiegeln von Flächen und das Nutzen von Regenwasser informieren. Dazu werden auch Führungen und Workshops angeboten, beispielsweise zu Themen wie „Rund ums Wasser: Bewässerung, Entwässerung und Versickerung“ oder „Biodiversität trotz(t) Klimawandel“. Alles in allem gibt der Klimawandelgarten außerdem einen Einblick in die Forschungs- und Versuchstätigkeit der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) der vergangenen 50 Jahre. Der Klimawandelgarten an der Ecke Ludwig- und Galeriestraße in München ist ein Projekt der LWG und kooperiert mit dem Flower-Power-Festival München, das bis Anfang Oktober die Natur in der Stadt in den Fokus rückt. „Der Besuch in unserem Klimawandelgarten ist für alle Stadtbewohner, denen Natur am Herzen liegt ein Gewinn“, so die Ministerin.

Das Programm und eine Übersicht über die Workshops, Führungen und aktuelle Termine gibt es unter www.lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_gruen/316524/. Bei allen Gartenfragen können sich Interessierte zudem an die Bayerische Gartenakademie der LWG wenden.