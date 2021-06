Ministerpräsident Söder: Öffnung der Hallenbäder erlaubt – SWM Planungen laufen

Staatsregierung hat am heutigen Freitag die Erlaubnis für eine Öffnung der Hallenbäder und Saunen erteilt. Nun bereiten die SWM die Öffnung ihrer Hallenbäder vor. Wie und wann welches Münchner Hallenbad wieder geöffnet werden kann, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Dies benötigt einen gewissen betrieblichen und personellen Vorlauf. Es können daher am Montag, 7. Juni 2021, noch keine Hallenbäder der SWM geöffnet werden.

Die Hallenbäder sind seit November 2020 coronabedingt geschlossen. Aufgrund des wie schon 2020 wegen der Pandemie erhöhten Personalbedarfs in den Freibädern stehen ak-tuell nicht alle regulären Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hallenbäder für den dortigen Einsatz zur Verfügung. Zudem ist der Einstellungsprozesses für die Sommer-Saisonkräfte auch in diesem Jahr aufgrund des lange unklaren Wiederöff-nungstermins verspätet gestartet und läuft noch.

Alle aktuellen Infos: www.swm.de/baeder