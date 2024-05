Misslungener Einparkversuch – Obersendling

Steinmetzstraße – Am Sonntagabend ist ein Mann bei dem Versuch, sein Fahrzeug auf einem Duplex-Garagenstellplatz in einer Tiefgarage zu parken, von seinem Pkw eingeklemmt worden. Er kam mit einem Schrecken davon.

Als der Mann mit seinem Auto in die untere Ebene des Stellplatzes einfahren wollte, blieb er mit dem Dach seines Fahrzeugs an dem Stellplatzsystem hängen und das Auto steckte fest. Um dem Problem auf den Grund zu gehen, stieg er aus dem Auto aus und begutachtete sein Missgeschick. Plötzlich setzte sich sein Automobil in Bewegung. Bei dem Versuch, den Pkw aufzuhalten, wurde sein Bein zwischen der Fahrerseite des Kfz und der Trennung der Duplexgarage eingeklemmt. Versuche, sich selbst aus der Lage zu befreien, waren ohne Erfolg. Die Ehefrau des Mannes rief schließlich den Notruf.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte befreiten den Mann innerhalb weniger Minuten. Dafür hoben die Einsatzkräfte das Fahrzeug mithilfe von Hebekissen an. Mit etwas Unterstützung konnte der Pechvogel so sein Bein selbstständig herausziehen. Er blieb unverletzt.

Mit beherztem Beschleunigen und Schieben der Feuerwehrkräfte konnte auch der Pkw aus seiner Einklemmung befreit und an die Oberfläche verfahren werden.

Nach knapp einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.