Mit Anlauf verkeilt – Kleintransporter bleibt in Tiefgarage stecken

Die Auslösung einer Brandmeldeanlage in Obersendling hat den Einsatzkräften einen längeren technischen Hilfeleistungseinsatz beschert.

Nach der automatischen Auslösung einer Brandmeldeanlage in der Neunkirchner Straße kontrollierten Einsatzkräfte der Feuerwehr München das Gebäude. In der Brandmeldezentrale wurde die Auslösung einer Sprinklergruppe angezeigt.

Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs ging der Laufkarte folgend zu dem betroffenen Bereich. Dort zeigte sich aber ein komplett anderes Bild, als sie bei der Kontrolle erwartet hätten. Offensichtlich hatte der Fahrer eines Kleintransporters jegliche Warnhinweise über die Deckenhöhe einer Tiefgarage übersehen und über einen längeren Weg die Decke und die darin verbauten Sprinklerköpfe buchstäblich herabgerissen. Erst an der doch massiveren Ausfahrt endete seine Fahrt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zuerst kümmerten sich die Einsatzkräfte um den massiven Wasseraustritt aus der Sprinkleranlage und drehten diese in der Sprinklerzentrale ab. Üblicherweise laufen ab diesem Zeitpunkt aber bis zur Entleerung der Rohrleitungen noch unzählige Liter aus den Sprinklern. Glücklicherweise konnte das Wasser über die hauseigene Entwässerung des Parkdecks ablaufen und verursachte keinen weiteren Wasserschaden.

Gemeinsam mit dem mittlerweile eingetroffenen Hausmeister des Gebäudes und einem Verantwortlichen des Unternehmens des Kleintransporters überlegten die Einsatzkräfte, wie denn das Fahrzeug aus der verzwickten Lage zu befreien wäre. Den restlichen Weg in die Freiheit zu fahren, hätte einen weiteren erheblichen Schaden am Gebäude und am Fahrzeug bedeutet.

Daher entschied man sich, die eh schon massiv beschädigte Decke des Parkdecks zu demontieren. So weit, bis das Fahrzeug auf demselben Weg, wie es in die prekäre Situation kam, rückwärts wieder befreit werden konnte.

Das befreite Fahrzeug wurde dem Fahrer übergeben. Die Gebäudeverantwortlichen müssen, bis die defekte Sprinkleranlage wieder funktionsfähig ist, in dem betroffenen Schutzbereich nun regelmäßige Kontrollen durchführen.

Wie hoch der Sachschaden ist, kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Unfalldaten aufgenommen und übernimmt die Ermittlungen.