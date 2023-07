Mit Baby am Bahnhof – Bundespolizei nimmt Kind in Obhut

Sonntagabend war ein 34-jähriger Vater mit seiner Tochter volltrunken am Münchner Ostbahnhof unterwegs. Da er torkelnd am Bahnsteig umherlief, griffen Bundespolizisten ein, womit der Münchner sich gar nicht einverstanden zeigte.

Gegen 17:45 Uhr informierte eine Passantin die Bundespolizei darüber, dass sich am Bahnsteig zwei Männer mit einem Baby aufhalten, die stark alkoholisiert sind und drohen ins Gleis zu fallen. Vor Ort konnte der 34-Jährige mit seinem Baby und ein 63-Jähriger angetroffen werden. Der Vater torkelte am Bahnsteig entlang. Auf Ansprache weigerte sich der Mann seine Personalien anzugeben. Aufgrund der Gesamtsituation brachte die Streife die Drei zur Wache, wogegen sich der 34-Jährige versuchte zu wehren, indem er sich gegen die Laufrichtung stemmte. Auf der Dienststelle schwang der Mann das Kind, welches noch nicht einmal das erste Lebensjahr vollendet hat, durch die Luft und weigerte sich, das Mädchen im Wagen zu lassen. Zum Schutz des Kindes, wurde es von seinem Vater getrennt. Der reagierte aggressiv, weshalb er gefesselt werden musste. Dabei beleidigte er die Beamten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Die Polizisten kontaktierten die Großmutter des Kindes, die ihre Enkelin in Obhut nahm. Der Mann konnte die Wache nach Abschluss aller Maßnahmen verlassen. Gegen ihn wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.