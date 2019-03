Mit dem E-Bike auf den Olympiaberg – die E BIKE DAYS 2019

Nach den erfolgreichen Events der vergangenen Jahre gehen die E BIKE DAYS in die vierte Runde. Das Event rund um Elektroräder findet vom 24. bis 26. Mai 2019 im Olympiapark München statt. Auf der EXPOarea stellen Bike-Marken ihre aktuellen Produkte vor, die auf verschiedenen Teststrecken von den 70.000 erwarteten Besuchern kostenlos ausprobiert werden können.

Seit 2016 strömen jährlich zehntausende Besucher bei den E BIKE DAYS in den Olympiapark. An drei Veranstaltungstagen bekommen Münchner Rad-Interessierte jeden Alters die Möglichkeit, die Vielseitigkeit der E-Bikes zu entdecken. Egal ob E-Mountainbike, E-Cargobike, E-Tourenrad, E-Faltrad oder E-Rennrad – über 300 verschiedene Räder von mehr als 120

Ausstellern stehen für Testfahrten auf verschiedenen Parcours zur Verfügung. Die 10.000 m² Ausstellungsfläche auf dem Coubertinplatz verwandelt sich für das Wochenende vollständig in eine E-Bike-Welt. Zahlreiche Wiederanmeldungen der Aussteller – wie Bosch eBike Systems, Haibike, Winora, Scott, Cube, Stevens und Specialized – helfen, das perfekte E-Bike zu finden. Zusätzlich sind in diesem Jahr viele neue Aussteller mit dabei. Der Eintritt ist frei.

E-BIKE Fahrtechniktraining – powered by Bosch eBike Systems E-Biken ist komplexer als Radfahren ohne Motor – das Fahrrad gut beherrschen zu können, ist die Basis für unglaublich viel Spaß. Die Fahrtechniktrainings fanden deshalb bereits bei den E BIKE DAYS 2018 sehr großen Anklang. Auch bei der diesjährigen Veranstaltung werden wieder gemeinsam mit Bosch, den Guides von TrailXperience und dem E-MTB-Profi Stefan Schlie Trainings für alle Leistungsstufen angeboten. Hierbei geben Experten in kleinen Gruppen Tipps zur E-Mountainbike-Fahrtechnik und helfen, den optimalen #uphillflow zu erleben. Durch die Einbeziehung des Olympiabergs eignet sich der Olympiapark als perfekte Umgebung – er bietet die Möglichkeit in realem MTB-Gelände zu üben.

Zu folgenden Zeiten finden die kostenfreien Kurse statt:

• Freitag, 24. Mai 2019: 13.30-15.00 Uhr, 17.30-19.00 Uhr

• Samstag, 25. Mai 2019: 11.30-13.00 Uhr, 14.30-16.00 Uhr

• Sonntag, 26. Mai 2019: 11.00-12.30 Uhr, 14.30-16.00 Uhr

Treffpunkt für die Kurse ist am Stand von Bosch eBike Systems. Die Anmeldung für die E-Bike

Fahrtechnik-Kurse ist ab sofort unter www.ebikedays.de/fahrtechnik-und-sicherheit möglich.

Ein weiteres Highlight ist die ISAR RADL RALLYE powered by Scott. Mit der Fahrrad-App Bike Citizens steuern bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zweier-Teams unterschiedliche Checkpoints entlang der Isar an. Wer sich am cleversten den Weg durch den Großstadtdschungel bahnt, gewinnt und darf sich über tolle Preise freuen.

Genauere Infos und die Anmeldung dafür gibt es ab sofort unter

https://www.ebikedays.de/isar-radl-rallye/.

Bühnenprogramm und Side-Events

Während der drei Veranstaltungstage können Interessierte nicht nur Testfahrten mit E-Bikes unternehmen, sondern sich auch bei spannenden Interviews und Präsentationen informieren. Bei den vielen Side-Events und dem von Radio Arabella moderierten Bühnenprogramm kommt der Spaß definitiv nicht zu kurz. Moderator Uli Florl freut sich: „Die E BIKE DAYS sind drei fantastische Tage, eine Veranstaltung. Auf die Veranstaltung freue ich mich schon immer

Wochen im Voraus. Es ist einfach toll, wie sich Zigtausende sportlich betätigen und bei dem

Trendthema schlechthin unbedingt dabei sein wollen.“ Das vollständige mit Action, Neuigkeiten und Überraschungen vollgepackte Programm wird im April unter www.ebikedays.de bekanntgegeben.

Fakten

• Datum: 24.-26. Mai 2019

◦ Freitag und Samstag: 10.00-19.00 Uhr

◦ Sonntag: 10.00-17.00 Uhr

• Location: Olympiapark München

• Eintritt und Testverleih sind kostenlos.

• Über 20.000 Besucher werden täglich erwartet.

• Umfangreiche Unterstützung durch zahlreiche Referate der Landeshauptstadt sowie durch

Vereine, Verbände und Ministerien

• Riesige EXPOarea auf dem Coubertinplatz im Zentrum des Olympiaparks

• Optimierte TESTarea – Teststrecken für alle Segmente des E-Bikes (Urban, MTB, Tour,

Lastenräder, S-Pedelec) im gesamten Olympiapark inkl. Olympiaberg mit direktem Anschluss

an die EXPOarea

• Zahlreiche Side-Events und spannendes Bühnenprogramm

• Weitere Informationen unter: www.ebikedays.de