Mit dem Pkw in den Riemer See gefahren

Am Mittwochmorgen ist ein 30-Jähriger mit einem Pkw in den Riemer See gefahren. Er konnte mit Hilfe anwesender Badegäste von der Feuerwehr gerettet werden.

Aus unbekannter Ursache fuhr ein Mann über die Slipanlage für Boote in den Buga-See in Riem und trieb immer weiter in das Gewässer hinein. Ein anwesender Schwimmer bemerkte dies und holte weitere Badegäste zu Hilfe. Gemeinsam schoben sie den Pkw, der noch nicht vollständig untergegangen war, hinter die dortige Bojenkette zurück, bis er wieder Bodenkontakt hatte. Sie verhinderten so maßgebliche ein weiteres Absinken. Weitere Personen informierten die Leitstelle, woraufhin ein Großaufgebot an Feuerwehr-, Wasserrettungs- und Rettungsdiensteinheiten alarmiert wurde. Auch ein Rettungshubschrauber wurde, wie bei einer Wasserrettung üblich, angefordert. Den ersten Kräften gelang es schnell, das Fahrzeug zu sichern und den körperlich unverletzten Mann aus dem Fahrzeug zu retten. Hierbei kamen sogenannten Oberflächenströmungsretter zum Einsatz. Mindestens eine Einsatzkraft auf jedem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr ist jeden Tag mit dieser Aufgabe betraut.

Im Nachgang wurde das Auto mit der Seilwinde eines Rüstwagens aus dem See gezogen und an ein Abschleppunternehmen übergeben. Der 30-Jährige kam zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik.

Der genaue Hergang und die Schadenssumme sind der Branddirektion nicht bekannt. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.