Mit der Auer Maidult startet die Münchner Dultsaison 2025

Die Maidult in der Au lädt von Samstag, 26. April, bis Sonntag, 4. Mai, zum Münchner Frühlingsvergnügen ein. Rund 250 Geschäfte bieten ihre Produkte und Waren zum Verkauf an. Autoscooter, Kettenflieger, Schiffschaukel und das Russenrad sorgen im Schaustellerteil für Volksfestgaudi.

Am 26. April, 11 Uhr, eröffnet Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Dult-Chef, die Auer-Dult-Saison 2025.

Dr. Christian Scharpf: „Endlich beginnt die Volksfestsaison, und die Dult in der Au öffnet wieder ihre Tore. Die Dult verbindet auf großartige Weise Münchner Lebensgefühl mit den Trends unserer Zeit: Authentizität, Nachhaltigkeit, Individualität und Regionalität. Ich freue mich darauf, neue Lieblingsstücke aufzustöbern, mich durch das vielfältige Angebot an Schmankerln und Getränken zu probieren und über den charmanten Volksfestteil zu bummeln. Ganz besonders freue ich mich auch darauf, mit den Beschickerinnen und Beschickern sowie den anderen Dult-Fans ins Gespräch zu kommen. Seit Kurfürst Karl Theodor vor fast 230 Jahren der Vorstadt Au das Marktrecht verlieh, hat sich die Dult zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt – allein im letzten Jahr strömten rund 350.000 Gäste auf den Mariahilfplatz. Die Dult ist also nicht nur ein Stück Münchner Tradition, sondern auch absolut up to date!“

Neu auf der Maidult 2025

Carillonklänge zur Eröffnung

Wenn bei der Dulteröffnung am Samstag die Luftballons in den Himmel steigen, ertönt das Glockenspiel der Mariahilfkirche. Mit seinen 65 Glocken gehört es zu den größten in Deutschland. Carillonneur und Kirchenmusiker Bastian Fuchs spielt auf dem Carillon eine vielfältige Auswahl an Musik, von Bach über Beatles bis zu Denis Bédard.

Magie mal drei

Am zweiten Dult-Sonntag (4. Mai) bekommt der Dult-Zauberer Romagie magische Unterstützung von zwei weiteren Zauberkollegen. Mit ihm im Wechsel verzaubern Christopher, der Hofzauberer der Landshuter Hochzeit, und Tom Kratz, Organisator des „Strassen!Zauber!Festivals“ in Weilheim, die Dult-Gäste. Romagie belebt seit 2022 die alte Tradition der Gaukelei auf der Auer Dult wieder neu.

Neue Waren

Scherzartikel, Hüte, Schals, Taschen, Pins, Trachtenbären und mehr – der Stand von Dietlinde Lutz-Gerner und Michael Scholz ist ein Paradies für alle, die ein Dult-Souvenir mit nach Hause nehmen möchten. Ein besonderes Mitbringsel sind auch die alpenländischen Naturkosmetik-Produkte von Ulrike Lindner, zum Beispiel Schafsmilchseife, die auch bei Neurodermitis verwendet werden kann, geruchsmindernde Küchenseife oder Radlfahrerbalsam mit Ziegenbutter. Für das Zamperl daheim kann ein eigenes Hundeshampoo mit Aloe Vera und Löwenzahn erworben werden.

Wer Schmuck liebt, wird bei Jana Döffinger fündig. Sie fertigt Schmuck aus Edelsteinen, wie Turmalin oder Rosenquarz, und Naturmaterialien, unter anderem Akazienholz oder Dauschoten.

Neues Geschmackserlebnis

Shoppingpause? Bei Pia und Franz Anthubers kann man sich mit hausgemachtem Blechkuchen stärken, auch in Bioqualität. Glutenfreie und vegane Spezialitäten stehen ebenfalls zur Auswahl. Kaffee, Tee und Milchmixgetränke runden das Angebot ab.

Wem der Sinn eher nach einer kühlen Leckerei steht, sollte dem „Eisbrunnen“ von Lucy Allary einen Besuch abstatten. Sie hat sich dem rein pflanzlichen, handwerklich hergestellten Eis verschrieben.

Auch für die Fans von herzhaften Spezialitäten gibt es eine neue Anlaufstelle: Hartkäse in unterschiedlichsten Variationen, zum Beispiel mit Lavendel, mit Pesto, Honig oder Chili bietet die Lausch GmbH.

Altbewährt und geliebt

Der große Geschirrmarkt, die riesige Auswahl an Bürsten und Besen, nicht nur für den Frühjahrsputz, und die großen und kleinen Schätze bei den Tandlern dürfen nicht fehlen. In der Neuheiten-Gasse werden die besten Multi-Hobel, Polituren und Wischtücher mit Eloquenz und Showtalent präsentiert.

Familientag

Ermäßigte Preise bietet der Schaustellerteil am Familientag, Dienstag, 29. April. Wartebänke für müde Erwachsene sowie Wickel-, Still- und Abstellplätze für Kinderwagen sind vorhanden.

Gutscheine „Dult ist Kult!“

Dult-Gutscheine gibt es bei der Tourist Information im Rathaus am Marienplatz oder im Online-Shop unter einfach-muenchen.de/gutscheine zu kaufen. Die Gutscheine können auf allen drei Dulten an jedem Stand und bei jedem Schaustellergeschäft eingelöst werden (Warenwert 10 Euro).

Erlebnistour Auer Dult

Wer tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, kann an einer der etwa zweistündigen Erlebnistouren mit einem offiziellen München Guide teilnehmen. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört zu jeder Tour dazu. Auch das eine oder andere Dult-Schmankerl wird während des Rundgangs verkostet. Zusätzlich gibt es noch ein Ticket für das Russenrad.

Die erste Führung startet am Samstag, 26. April, um 11 Uhr. Weitere Führungen: Sonntag, 27. April, Donnerstag, 1. Mai, Samstag, 3. Mai, sowie Sonntag, 4. Mai, jeweils um 11 Uhr.

Treffpunkt für die Touren ist vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4. Gebucht werden können die Führungen unter einfach-muenchen.de/dult-fuehrung oder bei der Tourist Information im Rathaus.

Viertelliebe Au

Wer mehr über das Stadtviertel an der Isar erfahren möchte, dem seien die Artikel zur Viertelliebe-Kampagne unter www.einfach-muenchen.de/viertelliebe empfohlen.

München Tourismus liefert Insidertipps, um die Stadt und ihre abwechslungsreichen Viertel zu entdecken. Wie wäre es mit einer Viertelliebeführung durch Haidhausen oder Giesing? Beide Touren sind unter einfach-muenchen.de/fuehrung-viertel oder bei der Tourist Information buchbar.

Pfarrei Mariahilf

Die Pfarrei Mariahilf lädt von Montag bis Freitag, jeweils 12 Uhr, zu einer viertelstündigen Mittagsmeditation ein. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, kann man bei „Orgel um 3“ Musik in der Kirche genießen.

Turmführungen finden samstags und sonntags stündlich von 12 Uhr bis 17 Uhr statt. Die Anmeldung befindet sich am Eingang der Kirche.

Öffnungszeiten

Die Verkaufszeiten der Maidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Rund um die Auer Dult bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: Tram 18, Busse 52 und 62, U1/2 (U-Bahn-Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz).

Auer Dult digital

Information und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und auf der offiziellen Webseite www.auerdult.de. Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit komfortabler Suchfunktion.

Termine 2025

Maidult: 26. April bis 4. Mai

Jakobidult: 26. Juli bis 3. August

Kirchweihdult: 18. Oktober bis 26. Oktober