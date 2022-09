Mit Fahrrad und E-Scooter auf der Autobahn

Am Freitag, 02.09.2022, gegen 00:40 Uhr, verständigten mehrere Autofahrer den

Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass ein Fahrradfahrer und ein E-Scooterfahrer auf der

Autobahn A96 fuhren.

Der Radfahrer fuhr auf der Fahrbahn, welche in Richtung Lindau führt. Dabei fuhr er

entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung der Münchner Innenstadt. Der E-Scooterfahrer fuhr auf derselben Fahrbahn, allerdings in Richtung Lindau.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei und der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck konnten

den Fahrradfahrer und den E-Scooterfahrer antreffen und einer Verkehrskontrolle

unterziehen.

Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der

E-Scooterfahrer ist ein 28-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Kehlheim. Beide waren

alkoholisiert. Sie wurden nach Abschluss der Sachbearbeitung und einer Blutentnahme

im Institut für Rechtsmedizin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Gegen beide wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Inwiefern

beide Personen gemeinsam unterwegs waren, ist u.a. Gegenstand der aktuellen

Ermittlungen.