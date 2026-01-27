Mit Gehhilfe zugeschlagen Haftbefehl vollstreckt

Am Montagnachmittag (26. Januar) versperrte ein 35-jähriger Ungar einem anderen Mann den Zugang zur Bahnhofsmission. Als dieser versuchen wollte, einzutreten, griff der Ungar ihn an. Der Tatverdächtige wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 14:15 Uhr hielt sich ein 35-jähriger Ungar vor dem Eingang zur Bahnhofsmission auf. Als ein 57-jähriger Chinese die Hilfseinrichtung an Gleis 11 betreten wollte, stieß der Ungar ihn unvermittelt gegen die Eingangstür. Unmittelbar danach schlug der 35-Jährige mit seiner Gehhilfe dem Chinesen gegen den Oberkörper. Alarmierte Bundespolizisten nahmen die Beteiligten zur Klärung des Sachverhalts mit zur Wache in der Denisstraße. Der Angegriffene erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Bei der Identitätsfeststellung des Ungarn stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen exhibitionistischer Handlungen vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 1320 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun für 44 Tage in Haft. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete darüber hinaus für den heutigen Tag die Vorführung beim Haftrichter an. In der Vergangenheit trat der 35-Jährige wegen Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikten polizeilich in Erscheinung. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.