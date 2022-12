Mit Schneepflug im Schwabinger Bach gelandet

Veterinärstr. – Bei Räumarbeiten ist am Morgen ein Räumtraktorfahrer mit seinem Gerät in den Schwabinger Bach gefahren. Verletzt wurde niemand.

Nachdem dem Fahrer das Missgeschick passierte, stieg er aus dem Fahrzeug und konnte sich selbst aus dem eisig kalten Wasser retten. Im Warmen angelangt, informierte er die Feuerwehr über den Unfall.

Als kurz darauf die Einsatzkräfte eintrafen, verschafften sie sich zuerst einen Überblick und sicherten das Fahrzeug an der Vorderseite mit einem Seilzug. So konnte die Strömung das Räumgerät nicht wegschwemmen. Zusätzlich wurden ein Rüstwagen und ein Lkw mit Ladekran hinzugezogen. Die Seilwinde vom Rüstwagen wurde am Heck des Traktors befestigt. Mit dem Ladekran musste der Kleintraktor anschließend angehoben werden.

Die insgesamt 14 Einsatzkräfte waren rund drei Stunden beschäftigt, den Schneepflug aus dem Wasser zu holen.

Der Sachschaden sowie der Unfallhergang sind der Feuerwehr nicht bekannt.