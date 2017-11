Mit Stargästen Annette Dytrt & Yannick Bonheur: HOLIDAY ON ICE präsentiert neue Show TIME ganz im Zeichen der Zeit!

Die neue HOLIDAY ON ICE Show ist vom 7. bis 11.2. in der Olympiahalle

Gänsehaut vorprogrammiert: Die neue HOLIDAY ON ICE-Show TIME steht ganz im Zeichen der wohl schönsten Momente des Lebens. Geprägt von den Geschichten, die das Leben schreibt, verblüfft diese Produktion mit unvergesslichen Momenten auf und über dem Eis. TIME ist wie ein Fotoalbum voller schöner Schnappschüsse. Sie entführt den Zuschauer aus dem Alltag und lässt die Besucher träumen. Große Gefühle auf und neben dem Eis zeigen die Gaststars und mehrfachen nationalen Eislaufmeister Annette Dytrt und Yannick Bonheur, die in jeder Show ihr großartiges Können dem Publikum zum Besten geben.

„Mit über 600 Shows in der Olympiahalle seit 1972 ist Holiday on Ice ja der Dauerbrenner bei uns im Olympiapark. Da ist es wichtig, das anspruchsvolle Münchner Publikum jedes Jahr aufs Neue zu begeistern. Das gelingt mit tollen Gaststars wie Annette Dytrt und Yannick Bonheur, aber auch mit modernster Show-Technik und mitreißender Musik!“, freut sich Olympiapark-Chefin Marion Schöne auf die kommende Saison mit Time.

Die Idee hinter dieser Produktion stammt von dem Regisseur David Liu, der selbst ein leidenschaftlicher und erfolgreicher Eiskunstläufer ist und seit den 1990er Jahren für bekannte Eisshows auf der ganzen Welt Choreografien entwickelt. Bei TIME setzt der Regisseur auf den beliebten HOLIDAY ON ICE Mix aus traditionellen Elementen gepaart mit faszinierenden Special Acts und atemberaubender Akrobatik und sorgt so für ein einmaliges Show-Erlebnis auf Eis. „Und im Übrigen eignen sich Tickets für die neue Show von Holiday on Ice auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk!“, so Marion Schöne.

Die Show TIME

In der neuen HOLIDAY ON ICE Show TIME nehmen die Eiskunstläufer das Publikum mit auf eine Reise durch die wohl schönsten Momente des Lebens. Inspiriert von eindrucksvollen und unvergesslichen Augenblicken, zaubert die erfolgreichste Eisshow der Welt mit seiner brandneuen Produktion die schönsten Erinnerungen aufs Eis: Ob die erste große Liebe, der erste Kuss oder ein unvergessliches Abenteuer – die fulminanten Performances und packenden Stunts auf der spiegelglatten Bühne hauchen diesen Gedanken neues Leben ein und lassen die Zeit für einen Moment stillstehen. In aufwendig handgefertigten Kostümen ziehen die Eisläufer und Akrobaten die Zuschauer mit ihren beispiellosen Choreografien auf höchstem sportlichem Niveau in ihren Bann. Für den ganz besonderen Glamour sorgen vier atemberaubende Kostüme der Hauptläuferinnen, die der Modeschöpfer Thomas Rath exklusiv für die Show.

TIME kreiert hat. Das völlig neue Musikkonzept sorgt in seiner einzigartigen Zusammenstellung für Ohrwurmgarantie und überzeugt mit Neuinterpretationen der beliebtesten Klassiker der letzten Jahrzehnte. Durch das brillante Licht- und Soundkonzept mit modernsten Effekten werden die schönsten Augenblicke in außergewöhnlicher Kulisse für immer eingefroren.

Tickets können sich alle – Eiskunstlauf-Liebhaber, HOLIDAY ON ICE-Begeisterte und jeder, der neugierig geworden ist – unter www.muenchenticket.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sichern. Die Karten sind schon ab 24,90 € für Erwachsene und 14,90 € für Kinder auch unter 089/54818181 erhältlich.