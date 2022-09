Mit Vorsicht durch den Herbst

ADAC Südbayern warnt vor erhöhter Unfallgefahr

Der ADAC Südbayern rät Autofahrern, ihre Fahrweise im Herbst an die sich schnell verändernden Wetter- und Straßenverhältnisse anzupassen. Heftiger Regen, rutschige Blätter, tiefstehende Sonne, querendes Wild oder Nebel stellen Autofahrer im Herbst auf die Probe. Dazu kommt ein saisonbedingt höheres Verkehrsaufkommen, was in Kombination zu einem erhöhten Unfallrisiko führt. „Für den Herbst gibt es vor allen Dingen drei Regeln, die es zu beachten gilt: Abstand halten, Geschwindigkeit reduzieren und Licht an. Gerade bei Nebel voll konzentriert am Steuer sein, nicht ablenken lassen und Überholmanöver vermeiden. Scheinwerfer und Leuchten sollten innen und außen frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein“, so Alexander Kreipl, verkehrspolitischer Sprecher des ADAC Südbayern. Auf nasser Fahrbahn verlängert sich der Bremsweg bei einer Vollbremsung mit 50 Kilometern pro Stunde im Vergleich zu trockenem Asphalt von 11 auf 20 Meter. Wenn zudem noch Herbstlaub, verlorenes Erntegut oder Matsch von den Feldern hinzukommen, entsteht eine rutschige Mischung. „In solchen Situationen droht, dass die Reifen den direkten Kontakt zur Straße verlieren. Damit werden bei einer Bremsung weniger Kräfte übertragen und selbst Sicherheitsassistenten wie ESP und ABS sind in diesem Fall rasch an ihrer Grenze angekommen“, mahnt Kreipl zur Vorsicht. Damit dies nicht geschieht, rät der ADAC Verkehrsexperte zu einem rechtzeitigen Wechsel von Sommer-auf Winterreifen. „An der Faustregel von Ostern bis Oktober kann man sich auch trotz der sich ändernden Umweltbedingungen orientieren. Vor allen Dingen sollte man berücksichtigen, dass die Werkstätten zu dieser Zeit stark ausgelastet sind und man sich daher rechtzeitig um einen Termin kümmern sollte, auch und gerade wenn ein Neukauf und Beratung von Winterreifen angedacht sind“, so Kreipl.

Fahren bei Nebel

Außerdem sollten Autofahrer manuell das Abblendlicht einschalten. Tagfahrlicht allein reicht bei Nebel nicht aus, die Lichtautomatik vieler Fahrzeuge schaltet Abblendlicht nur bei Dunkelheit zu. Beim Tagfahrlicht bleiben die Rückleuchten aus und auch das Nebelschlusslicht lässt sich nicht einschalten. Das führt zu schlechter Sichtbarkeit im Nebel. „Für die Nutzung der Nebelschlussleuchte gelten jedoch strenge Vorgaben: Sie darf inner- wie außerorts nur bei Sichtweiten unter 50 Metern benutzt werden. Bei diesen Sichtweiten darf dann laut Gesetzgeber auch nur maximal 50 km/h gefahren werden. Wird die Sicht besser, muss die Nebelschlussleuchte wieder ausgeschaltet werden. Sonst droht ein Verwarnungsgeld von 20 Euro, bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder einem Unfall liegt es bei 25 bzw. 35 Euro. Nebelscheinwerfer dagegen dürfen immer dann eingeschaltet werden, wenn die Sichtweite erheblich reduziert ist. Sobald sich die Sichtverhältnisse bessern, muss man aber auch die Nebelscheinwerfer wieder ausschalten“, betont Kreipl.

Die wichtigsten Tipps zusammengefasst: