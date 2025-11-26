Mitführverbot von Waffen und gefährlichen Gegenständen ab 28. November in Münchner Bahnhöfen

Mitführverbot / Allgemeinverfügung – Die Bundespolizeidirektion München ordnete für acht bayerische Bahnhöfe sowie zwei S-Bahnhaltepunkte in München temporäre Mitführverbote (ab Samstag, 28.11.2025, 6 Uhr bis Sonntag, 04.01.26, 24:00 Uhr) für Waffen und gefährliche Gegenstände an.

In München sind davon der Haupt-, Ost- wie Pasinger Bahnhof sowie die S-Bahnhaltepunkt Hauptbahnhof, Marienplatz und Karlsplatz (Stachus) betroffen.

Dadurch sollen die Begehung von Gewaltstraftaten verhindert sowie Reisende, Bahnhofsmitarbeitende und Polizei- wie Sicherheitskräfte vor entsprechenden Angriffen geschützt werden. Bei Verstößen kann ein Zwangsgeld festgesetzt werden.

Bestimmungen wie Ausnahmen vom Verbot sind in den Allgemeinverfügungen enthalten. Diese sind auf der Homepage der Bundespolizei veröffentlicht (www.bundespolizei.de/allgemeinverfügung). Zudem wird durch Plakate darauf hingewiesen.

Ergänzende Hinweise:

Mitführen bedeutet: jederzeitiger unmittelbarerer Zugriff – egal ob am Körper, in Kleidungsstücken, einer Tasche oder einem Rucksack befindlich.

Warum in diesem Zeitraum – Warum München? Die Auswertung polizeilicher Statistiken hat ergeben, dass insbesondere der Genuss alkoholischer Getränke in diesem Zeitraum Gewalttaten hervorbringt. Mitgeführte Waffen und gefährliche Gegenstände steigern die Gewaltbegehung, wie auch die Intensität. Dies kann zu erheblichen Verletzungen bei Angegriffenen führen.

Die Kontrollen erfolgen anlassbezogen und stichprobenhaft. Das Verbot gilt grundsätzlich für jede und jeden Reisenden. Die Beamten werden stets eine Einzelfallprüfung vornehmen. Dabei spielen glaubhaft dargebrachte Beweggründe, der Alkoholisierungsgrad oder Gemütszustand aber auch polizeiliche Erkenntnisse zum Gegenüber eine gewichtige Rolle.

Was passiert bei Verstößen? Bei Verstößen wird, sofern nicht andere gesetzliche Verstöße (wie z.B. gegen das Waffengesetz) festgestellt werden, ein Zwangsgeld angedroht und im Wiederholungsfall im Geltungszeitraum verhängt. Die Höhe wird dem Einzelfall angemessen individuell bestimmt und beträgt i.d.R. etwa 200 Euro; kann jedoch auch höher (bis 25.000 Euro) festgesetzt werden. Zudem werden Gegenstände sichergestellt, die erst nach Ablauf der Allgemeinverfügung, und sofern es sich nicht Einziehungs- oder Verfallsgegenstände handelt, zurückgegeben.