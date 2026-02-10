Mitmachen, ausprobieren, planen: Highlights des f.re.e-Rahmenprogramms 2026

Wenn sich vom 18. bis 22. Februar 2026 die Tore der f.re.e in der Messe München öffnen, steht nicht nur das Reise- und Freizeitangebot der rund 850 Aussteller im Fokus. Mit einem vielseitigen Rahmenprogramm setzt Deutschlands aktivste Reise- und Freizeitmesse gezielt auf Interaktion, Inspiration und individuelle Beratung. In sieben Hallen präsentieren die Aussteller aus über 50 Ländern Trends, Destinationen und Ausrüstung – flankiert von zahlreichen Aktionsflächen und Bühnenformaten

Neue Angebote laden zum Mitmachen und Aktivwerden ein

Bewegung und Beteiligung stehen 2026 besonders im Mittelpunkt. Erstmals gehört Hobby Horsing (Halle A6) zum Programm der f.re.e: Auf der Mitmachbühne können Kinder wie Erwachsene galoppieren, traben oder erste Dressurübungen auf dem Steckenpferd ausprobieren. Ebenfalls neu sind die Kids Velo Coaches (Halle B6), die mit einer speziellen Lernmethodik dabei helfen, innerhalb kurzer Zeit sicher Fahrrad fahren zu lernen – niedrigschwellig, praxisnah und mit viel Spaß.

Mit dem neuen „Treffpunkt Selbstausbau“ (Halle B4) spricht die f.re.e gezielt Camperinnen und Camper an, die ihr Fahrzeug individuell ausbauen möchten. Erfahrene Busbastler geben hier praxisorientierte Tipps, teilen ihr Know-how in Vorträgen und stehen für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Individuelle Beratung für Alpinisten, Segler und Camper

Auch bei der 55. f.re.e ist qualifizierte Beratung wieder ein zentraler Mehrwert für die Besucher: Experten des Deutschen Alpenvereins informieren bei der TransAlp-Beratung über die Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Segelbegeisterte erhalten individuelle Törnempfehlungen, während die Camper-Beratung bei Fragen rund um Fahrzeugtyp, Ausstattung oder Zubehör unterstützt.

f.re.e stage mit Julian Janssen („Checker Julian“) und Claudia Koreck

Auf der f.re.e stage powered by Radio Arabella (Halle A5) erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen, Interviews, Reisetipps und Musik. Zu den Gästen zählen unter anderem Julian Janssen, bekannt als „Checker Julian“, sowie die Sängerin Claudia Koreck.

Abenteuer, Wissen und außergewöhnliche Erfahrungen bieten weitere namhafte Gäste wie Extremsportler und Filmemacher Olaf Obsommer sowie Diana Kauba und Detlef Spatz, bekannt als die „Viele-bunte-Fische-Urlaubstaucher“. Die Bergretter aus der ARD-Serie „In höchster Not“ berichten den f.re.e-Besuchern von spektakulären Einsätzen, Teamwork und Verantwortung im Gebirge.

Auf der Reisebühne in Halle A4 dreht sich hingegen alles um die Urlaubsplanung. Referenten geben Einblicke in Traumziele weltweit – unterstützt von eindrucksvollen Bildern und persönlichen Erfahrungsberichten. Auch technologische Entwicklungen spielen eine Rolle: So zeigt das Bühnenprogramm, wie KI die Reiseplanung erleichtern kann. Laut einer repräsentativen YouGov-Erhebung im Auftrag der f.re.e erwarten 55 Prozent der Deutschen, dass Reiseplanung in fünf Jahren sogar überwiegend KI-gestützt erfolgt.

Fachbesucherprogramm

Für Fachbesucher bietet die f.re.e 2026 ein eigenständiges Vortragsprogramm am Donnerstag, 19. Februar Themenschwerpunkte sind aktuelle rechtliche Fragestellungen, Zielgebietsvorträge sowie aktuelle Trends und deren Einfluss auf das Caravaning. Ergänzend finden Workshops und Diskussionsformate sowohl für Nachwuchskräfte als auch Berufserfahrene statt. Nachwuchskräfte erhalten nach Vor-Anmeldung einen kostenfreien Messebesuch.

Vielfältiges Angebot für Auto- und Motorradfans

Parallel zur f.re.e finden 2026 die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung – sowie die Münchener Auto Tage statt. Die IMOT läuft von Freitag, 20. Februar bis Sonntag, 22. Februar 2026. Während der gesamten Laufzeit der f.re.e können Besucher außerdem die Münchener Auto Tage erleben. Ein besonderer Vorteil für alle Gäste: Ein einziges Ticket berechtigt zum Besuch aller drei Veranstaltungen.