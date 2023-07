Mitrocken im Park: Beim „BK Open Air“ am 4. und 5. August in den Ammergauer Alpen

Am 4. und 5. August verwandelt sich Bad Kohlgrubs Kurpark beim ersten „BK Open Air“ in ein Festivalgelände. Internationale wie regionale Künstler bringen hier zwei Tage lang die Ammergauer Alpen zum Beben. Eröffnet wird das Festival am Freitag mit der Bad Kohlgruber Bläsergruppe „De Jungenoidbachna“. Danach versprechen deutschsprachige Bands und Sänger wie „Kopfeck“ „FENZEL und Bänd“, „Lenze und die Buam“ sowie der „Oimara“ Stimmung. Auch am Samstag wird es „stimmgewaltig“: Zunächst sorgen „Felice&Cortes“ mit Gesang und Artistik für Gänsehautmomente, bevor Konrad Küchenmeister mit Underground-Sound und die Rock-Formation „Behold! A Man!“ zu den Mikros greifen. Headliner des Abends sind der ehemalige „The Voice of Germany“-Gewinner Andreas Kümmert sowie Chris Kläfford. Der schwedische Chartstürmer und Singer-Songwriter feierte Erfolge in mehreren TV-Formaten (u.a. America’s Got Talent); in Bad Kohlgrub spielt er sein erstes Konzert in Deutschland. Karten für das Festival, übrigens eine Kooperation mit den „HeimatHit-Konzerten“ von Radio Oberland, sind unter www.bk-openair.de buchbar: Das Zwei-Tagesticket kostet 59,90 Euro, das Tagesticket 39,90 Euro. Für 89,90 Euro gibt es das limitierte VIP-Paket mit besten Plätzen und italienischem Buffet. Infos zur Region: www.ammergauer-alpen.de