Mittendrin: CORINNA BINZER erhält eigene TV-Sendung zur Primetime

Mittendrin statt nur dabei – das ist das Motto von Schauspielerin, Autorin und Moderatorin Corinna Binzer. Während des Oktoberfests war die bayerische Frohnatur im #WirSindWiesn-Format neben Alexander Onken auf münchen.tv zu sehen und wurde täglich von rund drei Millionen Zuschauern live gestreamt. Auch nach der Wiesn ist bei der 58-Jährigen noch lange nicht Schluss. Ganz im Gegenteil:

Corinna Binzer hat ihre eigene TV-Sendung zur Primetime!

Seit 8. Oktober 2025 führt sie jeden zweiten Mittwoch um 20.15 Uhr bei münchen.tv hinter die Kulissen ihrer Heimatstadt – sie lässt sich auf der Almschule im Werksviertel über den Dächern von München auf einen Wettlauf mit Ameisen ein, sie begutachtet gerettete Lebensmittel, die ihrer Meinung nach auch noch in den Theken der Supermärkte liegen könnten, sie angelt mit den „Isarfischern“ und befreit mit ihnen die Isarauen vom Müll. Sie fährt mit Bikern zu einem umgebauten Linienbus, der Bedürftige in ganz München anfährt, sie macht eine Zeitreise im ältesten Cowboyclub Europas und ist mit anderen Cowboys auf dem Football-Spielfeld. Sie besucht Retter von „Mensch & Tier“ bei der Integrativen Freiwilligen Feuerwehr, der Wasserwacht und den Wildtierwaisen. Ebenso trifft sie sich mit Menschen, die Herzensprojekte verwirklicht haben.



Sechs Folgen sind bereits abgedreht und nach Sendestart auch in der Mediathek abrufbar.

Die Ausstrahlungstermine von „Mittendrin“ im Überblick:

Folge 1 Mittwoch, 08.10.25 – 20:15 Uhr Almschule & Lebensmittelrettung

Folge 2 Mittwoch, 22.10.25 – 20:15 Uhr Tierwaisenrettung & Isarfischer

Folge 3 Mittwoch, 05.11.25 – 20:15 Uhr Nicolas May-Stiftung & Munich Cowboys & Münchner Cowboy-Club

Folge 4 Mittwoch, 19.11.25 – 20:15 Uhr Marienkäfer e.V. & Isar 13 Biker & FFW Diversität & Integration

Folge 5 Mittwoch, 03.12.25 – 20:15 Uhr Wasserwacht

Folge 6 Mittwoch, 17.12.25 – 20:15 Uhr Haarspendehelden

Eines ist klar: An der Frau kommt im Herbst keiner vorbei!



Doch nicht nur im Fernsehen ist Corinna Binzer präsent. Sie unterstützt weiterhin mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Sepp Schauer, die Münchner Stiftung Lichtblick Hasenbergl. „Golfen, jubeln, spenden“, hieß es bereits im Juni 2025 beim großen Benefizturnier und der Spendensumme in Höhe von 26.000 Euro und im Oktober mit der Herbsthasen Trophy im Golfclub Mangfalltal (Spendensumme 5.700 Euro), um benachteiligten Kindern ihre Träume im Kleinsten zu erfüllen. Zudem ist die 58-Jährige regelmäßig als „Wühlmaus“ in der Kleiderkammer im Lichtblick Hasenbergl vor Ort und stellt bei jedem ihrer Auftritte ein Spendenschwein auf, z. B. auch am 9. November 2025 bei der Lesung „Bayern trifft Südtirol“ im Waldhaus Deininger Weiher. Hier wird Corinna Binzer gemeinsam mit Sepp Schauer auf der Bühne stehen.

Als ihren Seelenort bezeichnen die beiden übrigens den Moorsee, an dem sie seit über 25 Jahren dem Alltag entfliehen können. Corinna Binzer fallen dort die besten Ideen für ihr kommendes Fastenreden-Programm „Fast(en) dem Wahnsinn nahe“ und einige gebuchte Starkbierreden ein. „Wiesn, eigene TV-Sendung, Lichtblick Hasenbergl und Lesungen – gerade, wenn es trubelig wird, ist Kraft tanken umso wichtiger“, weiß die Powerfrau. Vor allem auch, wenn es um Herzensthemen geht, wie dem jüngsten Projekt, das Corinna Binzer als prominente Patin unterstützt: die Haarspendehelden. Für den guten Zweck ist die gebürtige Münchnerin gerne im Einsatz und natürlich wird sie auch wieder den Sternstunden-Marathon am 12. Dezember 2025 am Telefon im BR-Funkhaus unterstützen.