Mittersendling: Blockadeaktion von Klimaaktivisten

Am Freitag, 24.03.2023, gegen 08:00 Uhr, kam es in München an der Abfahrt vom

Mittleren Ring (Brudermühlstraße) auf die Plinganserstraße zu einer nicht angezeigten

Versammlung von Klimaaktivisten. Auf Höhe der dort befindlichen Fußgängerüberwege

wurden insgesamt vier Fahrspuren (in stadtein- und stadtauswärtige Richtigung) blockiert.

In Fahrtrichtung stadteinwärts hatten sich drei Aktivisten auf die Straße gesetzt, von denen

zwei Personen mit einer Hand an der Fahrbahn festgeklebt waren. In stadtauswärtige

Fahrtrichtung hatten sich vier Personen auf die Straße gesetzt, von denen ebenfalls zwei

mit einer Hand auf der Straße festgeklebt waren.

Den Versammlungsteilnehmern wurde eine alternative Versammlungsörtlichkeit

zugewiesen. Da dies abgelehnt wurde und auch sonst keine Kooperationsbereitschaft

erkennbar war, löste die Polizei die Versammlung auf. In der Folge wurden die

festgeklebten Personen abgelöst und alle Versammlungsteilnehmer von der Fahrbahn

entfernt.

Trotz zeitnah eingeleiteter Verkehrsmaßnahmen der Münchner Polizei ergaben sich durch

die Blockade im Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen. Eine Abfahrt vom

Mittleren Ring zur Plinganserstraße war nicht mehr möglich. Auf dem Mittleren Ring staute

sich der Verkehr bis zur Brudermühlbrücke bzw. bis zum Heckenstallertunnel.

Die Verkehrssperren konnten erst gegen 09:10 Uhr vollständig aufgehoben werden.

Gegen alle sieben Aktivisten (zwei Frauen und fünf Männer) wurden in der Folge

Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Verstößen nach

dem Versammlungsgesetz eingeleitet. Sie wurden im Anschluss an die polizeiliche

Sachbearbeitung vor Ort entlassen.