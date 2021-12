Mittersendling: Mehrere Diebstähle durch einen Angestellten in Tankstelle

Im Zeitraum von Mai 2020 bis September 2021 arbeitete ein 25-Jähriger, mit Wohnsitz in

München, in einer Tankstelle in der Plinganserstraße. Er war als Tankwart angestellt.

Im genannten Zeitraum wurden, durch den 25-Jährigen, über 2.500 Stornierungen nach

Kassenbonierungen durchgeführt. Das Geld aus den Stornierungen beläuft sich auf

mehrere Tausend Euro. Insgesamt konnten dem 25-Jährigen weit über 200 Taten

nachgewiesen werden.

Seit September 2021 ermittelt das Kommissariat 62 in den Fällen, welche nun als

Gesamtvorgang an die Staatsanwaltschaft München I abgegeben werden können.