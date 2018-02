Mittersendling: Raubüberfall auf Buchhandlung

Am Montag, 19.02.2018, gegen 16.40 Uhr, betrat ein mit einem weiß-blauen Schal maskierter Mann die Geschäftsräume einer Buchhandlung in der Waldfriedhofstraße. Er begab sich direkt an den Kassentresen. Der Mann nahm aus seinem mitgeführten Stoffbeutel ein Messer und bedrohte damit die allein anwesende 30-jährige Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte entnahm aus der Kasse das Bargeld und steckte es in den Stoffbeutel des Täters. Der Räuber flüchtete im Anschluss an die Tat mit einem Fahrrad in Richtung Luise-Kiesselbach-Platz.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief negativ.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, sprach deutsch mit Akzent, bekleidet mit Mütze, Jacke und grauer Handwerkerhose, maskiert mit weiß-blauem Stofftuch (evtl. gepunktet), geflüchtet mit einem Fahrrad, bewaffnet mit einem silberfarbenen Messer (Klingenlänge ca. 25-30 cm).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Waldfriedhofstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.