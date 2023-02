Mittersendling: Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte

Am Mittwoch, 08.02.2023, wurde eine 78-Jährige mit Wohnsitz in München, gegen 16:00 Uhr, vor ihrem Wohnanwesen in Mittersendling von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen. Nachdem ihr mehrfach die Einkäufe herunterfielen, boten beide ihre Hilfe an und verschafften sich so Zutritt bis vor die Wohnungstür der 78-Jährigen.

Dort gaben sie sich als Polizeibeamte aus und erzählten der Seniorin, dass in Wohnortnähe zwei Personen mit einer größeren Menge Bargeld festgenommen worden seien. Sie forderten die 78-Jährige auf, ihnen in ihrer Wohnung Bargeldverstecke zu zeigen. Während einer der Täter die 78-Jährige in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere das Schlafzimmer. Dieser ließ sich auch nicht von dem ebenfalls anwesenden Ehemann (82 Jahre) abschrecken, der ihn im Schlafzimmer überraschte.

Die Täter konnten Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro erbeuten.

Das Ehepaar verständigte die Polizei, nachdem die vermeintlichen Polizisten die Wohnung verlassen hatten.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 40 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einer dunklen Hose

Täter 2:

Männlich, 50 Jahre alt, 175 cm groß, kräftig gebaut, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit einem schwarzen Parker und einer schwarzen Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lindenschmitstraße, Meindlstraße und Plinganser Straße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!