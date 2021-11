Mittersendling und Moosach: Zwei Fälle von Trickdiebstählen durch falsche Handwerker

Am Freitag, 05.11.2021, gegen 14:40 Uhr, wurde eine über 80-jährige Münchnerin vor ihrem Wohnanwesen von zwei unbekannten Männern angesprochen, die sich als Handwerker der Hausverwaltung ausgaben.

Die beiden Männer gaben an, im Haus die Wasserleitungen wegen einem Rohrbruch überprüfen zu müssen. Hierzu ging einer der beiden Männer mit der über 80-Jährigen in ihre Wohnung und ließ sich im Badezimmer die Wasserleitungen zeigen. Während dessen bemerkte die Seniorin, dass der zweite unbekannte Mann aus ihrem Wohnzimmer kam. Als sie daraufhin den anderen angeblichen Handwerker damit konfrontierte, flüchteten beide aus der Wohnung.

Die Seniorin bemerke daraufhin das Fehlen von Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei unbekannten Tätern verlief ergebnislos.

Das Kommissariat 65 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre, ca. 170 cm groß, kräftig, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, südeuropäische Erscheinung, Stirnglatze, mit Brille; dunkle Oberbekleidung

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, schlank, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, südeuropäische Erscheinung; dunkle Oberbekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürstenrieder Straße und Waldfriedhofstraße (Mittersendilng) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Samstag, 06.11.2021, gegen 15:00 Uhr, wurde eine über 80-jährige Münchnerin beim Verlassen ihres Wohnanwesens von einem unbekannten Mann angesprochen, der sich ebenfalls als Handwerker ausgab. Wegen einem Wasserschaden wollte er die Leitungen in ihrer Wohnung überprüfen.

Aus diesem Grund nahm die Seniorin den Mann mit in ihre Wohnung, wo sie sich ebenfalls in das Badezimmer begaben. Unter einem Vorwand verließ der Mann kurz darauf die Wohnung, während die über 80-Jährige im Badezimmer verblieb. Als sie kurze Zeit später dieses wieder verließ stellte sie fest, dass in der Wohnung mehrere Schubladen offen standen und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro fehlten.

Das Kommissariat 65 hat auch hier die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 60 Jahre, sprach hochdeutsch; trug blaue Arbeitsbekleidung; fuhr einen blauen Lieferwagen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hanauer Straße und Hardenbergstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.