Mittersendling: Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Wohnung – Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitag, 17.09.2021, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 21-Jähriger in seiner Wohnung durch laute Geräusche aufgeweckt. Als er an das Fenster seines Zimmers ging, sah er eine Person, welche gerade im Begriff war, gewaltsam in seine Wohnung einzudringen.

Als der Täter den 21-Jährigen bemerkte, flüchtete er sofort. Der 21-Jährige verständigte unmittelbar den Notruf der Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 44-Jähriger Münchner kontrolliert werden. Bei ihm wurde Einbruchswerkzeug festgestellt und er war auch schon einschlägig bekannt.

Er wurde daraufhin festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums überstellt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 44-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen des versuchten Einbruchs in eine Wohnung ermittelt.

Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen.