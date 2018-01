Mittersendling: Zeuge verhindert Einbruch in ein Geschäft

Am Mittwoch, 10.01.2018, gegen 02.20 Uhr, beobachtete ein 38-jähriger Nigerianer mit Wohnsitz in München, wie zwei männliche Personen versuchten die Tür eines Geschäftes in der Marbachstraße aufzuhebeln. Außerdem fielen ihm zwei weitere Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf, die anscheinend die Umgebung beobachteten.

Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Als er von den zwei Tätern am Geschäft bemerkt wurde, versuchten diese zu flüchten. Der Zeuge konnte jedoch mit der Unterstützung eines Freundes, einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 43-jährige Tatverdächtige aus Kroatien bestritt jegliche Tatbeteiligung, machte jedoch sehr unglaubwürdige Angaben. Da er in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, wurde durch den Ermittlungsrichter ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.