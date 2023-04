Mittlerer Ring: Polizei stoppt drei Raser

Am Sonntag, 09.04.2023, gegen 00:00 Uhr, bemerkten zivile Beamte der Münchner Verkehrspolizei drei Pkw die den Mittleren Ring mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in nördliche Richtung befuhren. Die Beamten fuhren den Fahrzeugen nach und konnten bei allen drei Fahrzeugen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 100 km/h feststellen. Erlaubt sind in diesem Bereich des Mittleren Rings lediglich 50 km/h.

An den fest installierten Blitzern bremsten die Fahrzeugführer jeweils ab und fuhren mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an diesen vorbei. Unmittelbar nach den stationären Messgeräten beschleunigten die drei Fahrzeuge auf bis zu 120 km/h. Aufgrund der späten Uhrzeit und des damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Die drei Pkw konnten im weiteren Verlauf angehalten und die Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei handelt es sich um zwei männliche und eine weibliche Fahrzeugführerin im Alter zwischen 21 und 23 Jahren mit Wohnsitzen in München und Landkreis Fürstenfeldbruck. Gegen alle drei wird ein Bußgeldbescheid in einem hohen dreistelligen Betrag ergehen. Des Weiteren erhalten alle drei Fahrzeugführer einen Eintrag in das Fahreignungsregister in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.